Gustavo Oriozabala hará el raid de natación Leme- Pontal en solidaridad con la lucha contra el cáncer de mama

Gustavo Oriozabala y la natación al servicio de la solidaridad

Gustavo Oriozabala nadará 40 km en Río de Janeiro (Brasil) a beneficio de Travesía Rosa en el mes de la concientización sobre el cáncer de mama.

"La Leme- Pontal es una prueba difícil, larga, quema la cabeza porque es muy dura, son tres rectas largas, se recorren todas las playas principales de Río de Janeiro: Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra de Tiyuca, y llego a recreo Dos Bandeiras", Gustavo Oriozabala sobre la travesía "La Leme- Pontal es una prueba difícil, larga, quema la cabeza porque es muy dura, son tres rectas largas, se recorren todas las playas principales de Río de Janeiro: Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra de Tiyuca, y llego a recreo Dos Bandeiras", Gustavo Oriozabala sobre la travesía

El nadador integrante del Salón de la Fama de la Natación de Aguas Abiertas (International Marathon Swimming Hall of Fame) asumirá un desafío a mar abierto de 40 kilómetros en Río de Janeiro. Allí unirá a nado las playas de Leme y Pontal durante aproximadamente 12 horas continuas, gran parte de la prueba se desarrollará de noche.

La travesía busca impulsar a Travesía Rosa, movimiento liderado por la nadadora Julieta O'Connor y respaldado por la Fundación Potenciar Solidario.

Gustavo Oriozabala junto al gobernador Alfredo Cornejo.

Brazadas contra el cáncer de mama

La iniciativa recauda fondos para financiar mamografías gratuitas para mujeres en situación de vulnerabilidad, además de sostener charlas de prevención y seguimiento médico. El mensaje detrás de cada brazada es urgente: el cáncer de mama detectado a tiempo tiene una tasa de curación superior al 90%.

La acción solidaria Travesía Rosa, ya ha generado la donación de 2.820 mamografías, donde participaron más de 60 nadadoras. Una de sus actividades más conocidas es la realizada cada mes de octubre (mes de la concientización sobre la prevención del cáncer de mama), es la travesía que se realiza nadando 10 km en el Río de la Plata, entre el Club Náutico San Isidro y el Club CUBA Núñez. Este año se sumará también un raid acuático en la provincia de Entre Ríos.

La importancia de este nuevo intento del Leme- Pontal según Oriozabala

Consultado sobre la importancia del nuevo desafío, Oriozabala, de 55 años, explicó: "Esta prueba significa muchísimo para mí porque forma parte de una llamada Triple Corona, que yo estoy buscando".

Luego detalló sobre este halago de la natación de aguas abiertas mundial: "La triple corona son tres carreras grandes, forman una triple corona. Yo estoy en un proceso que va a terminar en julio del año que viene, donde me voy a convertir en el único hombre en el mundo en tener cuatro triples coronas distintas".

"Con Leme- Pontal voy tras una triple corona, una de las cuatro. Por eso es tan importante la prueba. La prueba además, se considera la más dura de Sudamérica?. Esto es porque son 40 kilómetros nadando, una prueba muy larga, de 10 u 11 horas nadando como mínimo. Pero el condimento mayor que tiene es que tenemos que largar de noche. Hay que salir a las 12 de la noche, comienzo mi nado, y a tener que nadar, de las 10 u 11 horas, 6 horas de noche, que es toda la primera etapa", detalló el experimentado deportista.

El recordman de la natación de largo aliento explicó el porqué se larga de noche esta dura prueba en aguas brasileñas: "Tengo que llegar a Pontal, que está después de la playa de Barra de Tijuca, antes del mediodía, porque al mediodía se levanta un viento muy fuerte en esa zona, donde hacen mucho surf, windsurf, y kitesurf".

Toda la prueba será registrada en documental a emitirse por Canal Siete

Respecto a la logística que lo acompañará en este dura prueba, el de Godoy Cruz señaló: "Voy con dos embarcaciones muy grandes que me acompañan, una es la que me asiste directamente a mí, y otra embarcación que es la que se mueve libremente, que es la que lleva a los camarógrafos para que registren testimonio de esto, y podamos hacer un documental posterior, como lo hemos estado haciendo con la Nahuel Huapi, Manhattan, y todas las pruebas que yo he hecho anteriormente".

"Una vez editados todos los videos, que registraremos con cuatro cámaras y dos drones, el documental será emitido, como los anteriores, por Canal Siete y el Grupo América", finalizó el nadador.

Las hazañas de Gustavo Oriozabala