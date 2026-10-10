Este sábado fue una jornada de fiesta para los artistas marciales del judo. Se disputó en el polideportivo Nicolino Locche de Guaymallén una nueva edición del Torneo Abierto de Judo Andes Talleres, de carácter interprovincial, y con mas de 200 asistentes, de todas las categorías.
Torneo Abierto de Judo Andes Talleres: San Juan y los anfitriones festejaron en la 19ª edición
Se disputó la 19ª edición del Abierto de Judo, y el anfitrión Andes Talleres se quedó con la Copa Diario UNO por medallero, y San Juan ganó la Copa por equipos
La competencia de este arte marcial de rango olímpico -con dos medallas de Paula Pareto- tuvo como ganadores en la extensa jornada iniciada por la mañana, al equipo de la Federación Sanjuanina de Judo, en la competencia por equipos; y a Andes Talleres, el organizador, en la competencia individual, por sumar más medallas en total. La Copa Juan Estebenez fue para los sanjuaninos, y la Copa Diario UNO para Talleres.
Fiesta del judo regional en Guaymallén
No pudiendo usar su propio estadio (con otras actividades), la rama de judo del club Andes Talleres trasladó la 19ª edición de su Torneo Abierto al polideportivo Nicolino Locche, el que se vio desbordado de judokas de la región Cuyo. No pudieron viajar la delegación de Chile, por el cierre del Paso Cristo Redentor, ni de Córdoba, por problemas propios.
Sin embargo, fueron 210 deportistas, de 14 clubes e instituciones locales, de San Luis y San Juan los que le dieron color al certamen, en especial por la mañana, con los más chiquitos.
En la competencias individuales, quien sumó más medallas fue Andes Talleres, por lo que se llevó la Copa Diario UNO. En tanto en el gran cierre, todo el máximo nivel se mostró en la competencia por equipos, donde intervinieron Andes Talleres (A y B), UNCuyo y San Juan (integrado por Ciencias Económicas de la UNSJ y Escuela Yamashita), siendo estos dos equipos los que pasaron a la final. Allí se impusieron los de la vecina provincia por 4 a 2.
El equipo ganador estuvo integrado por: Santiago Rosas (66 kg), Mateo Dávila (73 kg), Juan Mariño (81 kg), Agustín Rosas (90 kg), y Jeremías Fernández (+90 kg).
Todos los participantes tuvieron la gran oportunidad de competir con los mejores del país -muchos integrantes de la Selección Argentina- y ponerse a punto para el 19 al 22 de noviembre de 2026 en la cita del Campeonato Nacional Clausura de San Juan. La fiscalización estuvo a cargo de la Federación Mendocina de Judo, y entre los árbitros estuvieron invitados los dos maestros internacionales Mario Bergami y Rubén Darío González, ambos de Córdoba.
Los organizadores dieron la primicia que el año próximo, Mendoza será sede de las dos principales competencias a nivel argentino: el Campeonatos Nacional Apertura y El Campeonato Nacional Clausura, en el estadio Aconcagua Arena.
En pocas palabras
- Judo Andes Talleres: El club local se quedó con la Copa Diario UNO por sumar más medallas individuales.
- San Juan campeón: La delegación sanjuanina se alzó con la Copa Juan Estebenez en la competencia por equipos.
- Cita interprovincial: El torneo reunió a más de 200 judokas de Cuyo en Guaymallén.