Torneo Abierto de Judo Andes Talleres: San Juan y los anfitriones festejaron en la 19ª edición

De muy alto nivel fue la competencia por equipos, entre sanjuaninos y mendocinos, en el Abierto de Judo Andes Talleres 2016. Foto: Alfredo Ponce/Diario UNO

Sin embargo, fueron 210 deportistas, de 14 clubes e instituciones locales, de San Luis y San Juan los que le dieron color al certamen, en especial por la mañana, con los más chiquitos.

En la competencias individuales, quien sumó más medallas fue Andes Talleres, por lo que se llevó la Copa Diario UNO. En tanto en el gran cierre, todo el máximo nivel se mostró en la competencia por equipos, donde intervinieron Andes Talleres (A y B), UNCuyo y San Juan (integrado por Ciencias Económicas de la UNSJ y Escuela Yamashita), siendo estos dos equipos los que pasaron a la final. Allí se impusieron los de la vecina provincia por 4 a 2.

El equipo ganador estuvo integrado por: Santiago Rosas (66 kg), Mateo Dávila (73 kg), Juan Mariño (81 kg), Agustín Rosas (90 kg), y Jeremías Fernández (+90 kg).

San Juan contra UNCuyo. Atrás, expectantes se los ve a los judokas de la vecina provincia durante el combate de su compañero Mateo Dávila.

Todos los participantes tuvieron la gran oportunidad de competir con los mejores del país -muchos integrantes de la Selección Argentina- y ponerse a punto para el 19 al 22 de noviembre de 2026 en la cita del Campeonato Nacional Clausura de San Juan. La fiscalización estuvo a cargo de la Federación Mendocina de Judo, y entre los árbitros estuvieron invitados los dos maestros internacionales Mario Bergami y Rubén Darío González, ambos de Córdoba.

Los organizadores dieron la primicia que el año próximo, Mendoza será sede de las dos principales competencias a nivel argentino: el Campeonatos Nacional Apertura y El Campeonato Nacional Clausura, en el estadio Aconcagua Arena.