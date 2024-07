Germán Chiaraviglio reveló que padece una grave enfermedad y dio detalles de su estado de salud

German-Chiaraviglio.jpg Chiaraviglio es uno de los mejores atletas que tuvo Argentina.

"En ese momento se me vino el mundo abajo, los escenarios que venían eran inciertos, complejos, y de repente de sentirme un atleta fuerte y “sano” pase a sentirme alguien con una patología y débil físicamente (y claro, a partir de ahí también emocionalmente). Como si en un segundo me transformara en otra persona", asumió.

"Todos estos meses fueron muy duros, muchas consultas médicas, conceptos nuevos y una nueva vida intentando entender qué me pasaba, con mil preguntas y dudas. Luego de algunos meses y después de una biopsia renal (con internacion obviamente) pude ponerle nombre al problema. Una enfermedad auto inmune que me afecta la función renal, un nuevo compañero de vida, no deseado, pero que a partir de ahora será parte de mi equipaje cotidiano", contó Germán Chiaraviglio en una publicación que generó comentarios de apoyo de todo tipo.

452403423_18449587888053373_7014979333884771541_n.jpg Chiaraviglio con su esposa y su hija.

Germán Chiaraviglio y su futuro

"En todo este tiempo intenté seguir entrenando, a veces más, a veces menos, era muy difícil enfocarme, estaba muy afectado y no podía rendir como pretendía. Lo único que si tenía claro era que moverme fue siempre mejor a no hacerlo. Aún así, costaba mucho. Luego de comenzar un tratamiento con muchas pastillas, y algunos efectos secundarios lógicos que me anticiparon, estoy queriendo ordenar un poco todo. ¿Que vendrá? ¿Cómo será? No solo desde la salud sino desde lo profesional, esa actividad que me acompañó y atravesó completamente durante más de 20 años", explicó Germán Chiaraviglio en su publicación.

"No es un final ni un comienzo, es un capítulo más de mi historia, la que sigo escribiendo día a día" (Germán Chiaraviglio).

Luego, el experimentado atleta agregó: "No hay respuestas aún, o hay algunas, pero tampoco es momento para exigírmelas. Es momento para transitar lo que me toca y reconocerme en este nuevo lugar. Como cada desafío que me tocó vivir a lo largo de mi vida, ahora es momento de encarar uno nuevo".

Para terminar, el saltador agradeció a "mi familia y amigos, en especial a Pía y Ámbar que día a día me hacen la vida más feliz".