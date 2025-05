Franco Stupaczuk ya está listo para mostrar su mejor nivel en el Buenos Aires Premier Padel P1

"Tengo muchas ganas de volver a las canchas a competir, me perdí de dos torneos y bajamos en la ranking, por suerte el Lobo (Juan Lebrón su pareja actual) pudo jugar, pero bueno me recuperé y sólo quiero volver a estar dentro de una cancha" suelta con total sinceridad, en respuesta a la consulta de Diario UNO.

stupa lima mendoza 2022.webp Stupa ganó el Premier Padel en Mendoza junto al brasileño Lima.

En medio de la charla el chaqueño asume que debió pasar por una cuidada fisioterapia, que regresó con todo a los entrenamientos, y que el tiempo que pasó lesionado le sirvió también para reflexionar sobre las duras rutinas que impone el pádel profesional pero acabó concluyendo que el lugar donde es más feliz es dentro de ese rectángulo de 20 x10. "Para mí esto también es una pasión, yo amo el pádel y soy feliz ahí dentro, en una cancha compitiendo".

Las parejas de pádel ¿deben ser amigos o alcanza con que sean dos cracks?

Actualmente Stupaczuk conforma pareja con Juan Lebrón y ambos reconocen públicamente que tienen fuertes personalidades a las que deben domar dentro de la cancha.

Ante esa realidad ineludible, que además se palpa cada vez que una cámara se filtra en un banquillo en medio de un descanso, una consulta obligada es saber si en una pareja de pádel es clave ser amigos, o si sólo basta con que se puedan entender en el juego.

stupa lebron.jpg Stupaczuk está jugando actualmente con el español Juan Lebrón, ex número uno del mundo.

"No es necesario ser amigos, yo creo que hay que separar las cosas, hay que darlo todo en la cancha y después saber tomar distancia. Dos cracks se pueden juntar para jugar y después tomar un poco de aire".

De paso admite que junto con Lebrón, cada uno con su equipo de psicólogos deportivos, trabajan para que esa convivencia en la cancha sea mejor y cada vez más productiva.

Franco Stupaczuk, del pádel al streaming y los videos

Desde hace tiempo ya que Franco Stupaczuk probó las mieles del streaming en su canal de Youtube y desde entonces no sólo genera contenidos, sino que también usa ese espacio que generó para dar su mirada del pádel y del mundo gamer

Argentina-Mundial-Pádel-1.jpg Argentina, con Franco Stupaczuk en el equipo, ganó el Mundial en Qatar el año pasado.

"Somos varios los que buscamos tener un streaming propio también para poder mostrar otra cara de lo que ven en las canchas, puedo interactuar y mostrarme como soy", cuenta, aunque tiempo atrás también uso ese canal para dar su versión de las razones que lo llevaron a abandonar la final del torneo de Santiago de Chile.

"Me pareció que necesitaba aclarar varias cosas que se estaban diciendo y que no eran verdad, sobretodo porque no eran comentarios en las redes sociales, sino que había periodistas desinformando, por eso elegí salir a decir mi verdad", remarca.

Tan suelto se lo ve en el streaming que se vuelve casi obligada la pregunta de si apostará a seguir por ese camino de la comunicación y los videojuegos.

"No como periodista o como comentarista, sí te voy a spoilear que junto con Marta Ortega vamos a mostrar en unos días unos videos en los que vamos rotando en el rol de quien pregunta y nos mostramos un poco más nosotros", adelanta sin dar mayores detalles y apostando a la intriga.

El pádel, un deporte que explotó y se expande

Franco Stupaczuk tiene 29 años y si bien ocupa hoy el 5 lugar en el ranking mundial de pádel profesional, le dedicó a este deporte más de dos tercios de su vida. Cuando le consultan si un deportista hoy puede vivir dedicándose sólo al pádel profesional recuerda que comenzó a empuñar una paleta a los 10 años y que desde ese momento en su Chaco natal a este invirtió toda su vida a profesionalizarse.

stupaczuk.jpg El chaqueño tiene 29 años.

"Con varios de los que hoy competimos, como con Martín Di Nenno, arrancamos jugando a los 10 años, a los 17 años yo ya vivía en La Plata y recuerdo que después de ganar dos o tres torneos seguidos pude comprarme un juego de sillones. En aquel momento, habían jugadores argentinos que se iban a jugar a España y nos contaban que se podía vivir bien", cuenta para graficar aquel esfuerzo.

"Hoy el pádel ha tenido una explosión en los aficionados, hay grandes deportistas que también ven al pádel como un lugar para invertir como es el caso del Kun Agüero y los sponsors también lo ven. Eso hace que quien se dedique profesionalmente a esto pueda vivir. No sé podría decir que los que estén hasta el puesto 50 del ranking viven sólo del pádel, no es fácil llegar, pero se puede", asegura.