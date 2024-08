Eugenia Bosco y Mateo Majdalani, medalla de plata en los Juegos Olímpicos París 2024: "Esto es una locura"

"Estoy muy feliz. Todavía no caigo en toda esta situación, me parece una locura", dijo Bosco, nacida en San Pedro hace 27 años.

"La verdad es que no me entra la felicidad en el cuerpo. Estoy totalmente aliviado, feliz de que pasó y de que terminó porque llevo muchos días sin dormir, muy estresado. Fue un campeonato largo, acá las condiciones no son fáciles y bueno, en este deporte hasta que no termina, no termina y hay que hasta el final estar muy atento", resumió Majdalani, quien tiene 30 años y curiosamente colaboró como entrenador cuando Santiago Lange y Cecilia Carranza ganaron el oro en Nacra 17 de los Juegos de Río 2016.