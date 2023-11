El gimnasio Pablo Chacón cumplió su 20° aniversario en el corazón de Las Heras

► TE PUEDE INTERESAR: El orgullo de Abraham Buonarrigo por su medalla de bronce en los Juegos Panamericanos 2023

Se construyó un pequeño departamento en el entrepiso, y pasó a ser un albergue deportivo para los pupilos de Pablo Chacón y Ricardo Bracamonte, que comenzaron a llegar desde distintos lugares de la provincia, y con el tiempo se sumaron de otras provincias.

En 2016 falleció el querido Gordo Bracamonte, y Pablo trabajó con Armando Andrada en la preparación de los púgiles. Andrada a cargo de los amateurs y Chacón de los profesionales.

Una gran fiesta familiar

El mismo viernes se organizó un amena fiesta para celebrar el aniversario de los 20 años del gimnasio. Allí estuvieron, además de las decenas de boxeadores que entrenan allí, sus familias, ex boxeadores del establecimiento, algunos empresarios y profesionales que sponsorean y apoyan económicamente al emprendimiento de Chacón.

Además del ágape y la barra de bebidas, hubo momentos emotivos donde Verónica Giménez, esposa de Pablo, y Brisa Chacón, la hija, hicieron entrega de distinciones y obsequios. Luego la música se hizo presente, con un cantante en vivo, y la fiesta se transformó en baile.

Pablo recordó emocionado a su maestro Bracamonte y recordó los inicios del gimnasio. "Este gimnasio se ha transformado en una verdadera familia. Aquí comenzamos con Braca el sueño de comenzar a sacar nuevos campeones, y gracias a Dios lo logramos", expresó en su pequeño discurso el ex campeón mundial y medallista olímpico.

Respecto a su hacedor, primero en el gimnasio Mocoroa, y luego ya en su propio espacio, Pablo recordó: "Bracamonte me tomó como a un hijo. Cómo dejé de ir al Mocoroa por no tener plata para el micro, él me compró una bicicletita usada. Luego siguió consiguiéndome ropa deportiva, zapatillas, y hasta remedios cuando estaba enfermo. Todo se lo debo a él".

Cuna de campeones: los pioneros

Entre los primeros que comenzaron a llegar a entrenar en el gimnasio estuvieron el tunuyanino José Pablo Manzanita Estrella, por entonces campeón sudamericano pluma y Fedelatín AMB de la misma categoría. También se sumaron los amateurs Juan Carlos Cotón Reveco y Jonathan Yoni Barros, ambos luego consagrados campeones mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las divisionales minimosca y pluma, respectivamente. Estrella tendría su chance mundialista el 12 de mayo de 2006 en Córdoba, frente a Vicente Mosquera, pero sería despojado de un justo triunfo por un fallo dividido.

Otro campeón de la "casa" fue el propio hermano de Pablo, Javier Nicolás Chacón, que logró ser titular argentino y Sudamericano supergallo, y campeón Latino supermosca CMB, y tuvo dos chances mundiales de la AMB en peso gallo, frente a Anselmo Chemito Moreno y Jamie McDonell.

De este gimnasio salió campeona mundial superpluma FIB la rionegrina Betiana Patricia Viñas, que luego, ya en Neuquén, lograría el cinturón Sudamericano pluma FIB.

aniversario-gimnasio-chacon (1).jpg Pablo Chacón posando junto a uno de sus pupilos amateur y luciendo su faja de campeón mundial y la presea de bronce de los JJOO de Atlanta '96.

La nueva legión

En la actualidad, la mística ganadora de los pugilistas de esta escudería lasherina sigue más vigente que nunca, y entre sus filas se cuentan campeones como Juan Javier Carrasco -titular Intercontinental y Latino FIB y sudamericano en peso ligero-.

Kevin Luis Muñoz es campeón Sudamericano supermosca y Latino gallo de la FIB. También fue campeón mundial juvenil de la federación Internacional (FIB).

gimnasio-pablo chacon-01 (1).jpg Este gimnasio modelo de boxeo es cita obligada para muchos púgiles foráneos que afinan su preparación en esta lugar.

Abraham Buonarrigo ostenta las fajas internacionales Fedebol AMB de peso semipesado y Sudamericano supermediano. El Turco de Guaymallén integró la selección argentina que participó de los Juegos Panamericanos 2023, donde obtuvo la medalla de bronce en los 81kg, junto a su compañero de gimnasio Joel Mafauad (70kg), que llegó a cuartos de final.

El Popo Joel Mafauad en su carrera profesional, ostenta el título de campeón Latino OMB welter.

Otra promesa del gimnasio Chacón es el medranino Alfredo Coki Soto, un zurdo invicto en 12 combates, de los cuáles ha definido 8 antes del límite.

Actualmente en el alojamiento conviven boxeadores de Salta, Misiones, y Río Negro (3) forjando su futuro deportivo y personal en esta cuna de campeones.