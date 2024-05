Agustín Tapia disfruta del Premier Padel en Mar del Plata y quiere invitar a jugar a Messi

"Estoy muy contento de poder tener a toda mi familia acá. Ellos están en una casa y me voy a ir todas las tardes con ellos. Y soy uno más de la familia, como siempre lo soy, como siempre me trata cada vez que vuelvo. Y ellos solo me dan cosas buenas, me dan energía. Y me dan eso que por ahí falta cuando estás en un partido y miras para el palco y lo ves. La verdad es que eso ayuda muchísimo. Y si pudiera jugar siempre con ellos, la verdad es que lo firmaría ya", reveló el catamarqueño más famoso, de 24 años de edad.

23_084.jpg Agustín Tapia brilla en el Argentina Premier Padel, en Mar del Plata.

Tapia-Coello es la dupla del momento y entre las victorias obtenidas en 2023 está la de Mendoza que los pone como campeone defensores esa vez en la Ciudad Feliz: "La verdad que todo lo que hagamos después de lo que hicimos el año pasado iba a ser peor. Así que lo estamos tomando muy bien. No lo veo como un comienzo malo, sino todo lo contrario. Jugamos todos los partidos del año, menos el de Sevilla (perdieron en semis). Así que nada, súper orgulloso. A pesar de que pasó un año y medio ya que jugamos juntos y nos empiezan a conocer, el equipo sigue estando en finales".