Con mucho calor, Dallas y el estado de Texas esperan una nueva invasión celeste y blanca para el partido que la Selección argentina jugará ante Jordania en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 y Diario UNO tuvo el privilegio de entrevistar nada menos que a Sergio Goycochea, el héroe de Italia 90 quien hoy a los 62 años trabaja como comentarista para DirecTV.
Sergio Goycochea, el héroe de Italia 90 en el Mundial 2026: "Con Messi se nos acabaron los adjetivos"
En Dallas, a 36 años de su consagración con la Selección argentina, Sergio Goycochea elogió al equipo de Scaloni y a Messi en su cumpleaños número 39
- Goyco, qué privilegio, ¿Cómo ves a la selección en esta defensa del título?
- Bien, arrancó bien, arrancó sobrio, demostrando que es un equipo. Lo que ha demostrado en estos años a medida que ha ido ganando cosas, esa solidez como equipo. Podrá jugar un poquito mejor, un poquito peor, pero tiene mucha solidez como equipo. Y en este tipo de torneos donde el 70% de los partidos terminan siendo mano a mano, creo que es un atributo muy importante.
- ¿Qué me decís de Messi? Cumpleaños 39, sobran las palabras, pero ¿qué me decís?
- Se nos acabaron los adjetivos, tenés que estudiar a Shakespeare para seguir haciéndolo. La verdad es que te sigue sorprendiendo, nos hacíamos muchas preguntas antes de este torneo, desde dónde va a encontrar el lugar, desde dónde va a seguir exprimiendo su talento y bueno, evidentemente lo encontró en esta, no porque la faceta goleadora sea nueva, pero sí con una contundencia impresionante.
- ¿Qué tiene hoy con la Copa del Mundo que te puede cambiar la vida? A vos te pasó, obviamente en el 90, le pasó a Enzo Fernández en el 2022. ¿Qué tiene este campeonato que si metés un buen torneo tu vida...?
- Es que uno se mete en el corazón de la gente, no se puede explicar lo que moviliza. Digo, no hay un acontecimiento que movilice 5 millones de personas como movilizó la última obtención de la Copa en Qatar. Es genuino, natural, sin ningún interés de nada, solo de festejar, de unirse y celebrar el fútbol. Es eso. Y en esa emoción si vos tenés alguna participación es como quedás grabado en el corazón de la gente.
La trayectoria de Sergio Goycochea
- Defensores Unidos 1979-82
- River Plate 1983-88
- Millonarios (Colombia) 1988-90
- Racing Club 1990-91
- Stade Brestois (Francia) 1991
- Cerro Porteño (Paraguay) 1992
- Olimpia (Päraguay) 1992-93
- River Plate 1993-94
- Deportivo Mandiyú 1994-95
- Internacional (Brasil) 1995-96
- Vélez Sarsfield 1996-97
- Newell's Old Boys 1997-99
- Selección argentina 1987-1994
Jugó 44 partidos, estuvo en el Mundial Sub 20 1981 y los mundiales 1990 y 1994 (no jugó)
Campeón de la Copa América en 1991 y 93
Ganó la Copa Confederaciones 1992 y la Copa Artemio Franchi 1993
Azzaro y Moldavsky le tienen fe a la Selección argentina
Recorriendo Fort Worth, una de las excursiones obligadas en Texas, aparecen algunas caras conocidas como la del siempre locuaz Flavio Azzaro, quien analiza con optimismo las chances de la Selección argentina en el Mundial: "Este es un equipo que ha demostrado que tiene hambre de seguir ganando y para mí de la única manera que vos seguís consiguiendo cosas en el fútbol, en cualquier situación de la vida, es planteándote ir por más. Somos los grandes candidatos... yo creo que Argentina es quien más chance tiene de salir campeón".
El humorista Roberto Moldavsky, también de paseo por Fort Worth, destaca a Lionel Messi en su cumpleaños 39 y al equipo dirigido por Scaloni: "Hay que fluir con él y con el equipo. Donde nos quieran llevar. No pedimos nada, no es que estamos hechos, pero es un equipo que vas con él como un buen amigo, como tu viejo, como alguien que te lleva, así vamos con este equipo".
También, como no podía ser de otra manera, hay hinchas argentinos, y algunos mendocinos, emocionados con lo ocurrido el lunes ante Austria y esperando ilusionados el encuentro ante Jordania que se iniciará este sábado a las 23 hora argentina.