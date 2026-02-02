A pocos meses del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, Lionel Scaloni ya empieza a cerrar el círculo. ¿Quiénes son los futbolistas que, salvo imprevistos, ya tienen su lugar en la lista definitiva para defender lo conseguido en Qatar?
Mundial 2026: los jugadores de la Selección Argentina que tendrían su lugar asegurado
Con el sorteo definido y el fixture confirmado, la Selección Argentina ajusta los últimos detalles para el Mundial 2026. ¿Quiénes serían los nombres confirmados?
Con una competencia interna feroz, la Selección Argentina no solo destaca por su gran presente futbolístico, sino por la jerarquía y el conocimiento táctico de un proceso que ya sabe lo que es levantar la Copa del Mundo.
Piensa Scaloni: los nombres que tendrían su lugar asegurado en el Mundial 2026
En el arco, la figura de Emiliano "Dibu" Martínez es el primer nombre de la lista. Convertido en un referente absoluto, el arquero del Aston Villa es la garantía bajo los tres palos para el debut mundialista. Los suplentes pueden rotar, y así lo hizo saber Scaloni con, por ejemplo, la reciente convocatoria de Facundo Cambeses.
En la línea de fondo, la solidez de Cuti Romero, Nicolás Otamendi, y Lisandro Martínez está casi asegurada. A ellos se les suman los laterales Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico.
El mediocampo es la zona en la que más variantes pueden producirse, aunque el ciclo tiene nombres que le han dado mucho, como Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso.
En la delantera, la presencia de Lionel Messi estaría garantizada para alivio de todos, y al diez se le sumarían, a priori, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás González, una de las debilidades del entrenador de Pujato.
El resto, pelearía por un lugar. Aprovechando que la lista será de 26 jugadores, Scaloni buscará llevar tres futbolistas por puesto para reforzar y buscar nada menos que el bicampeonato del mundo.
Cuándo sale la lista definitiva de la Selección Argentina
Aunque Lionel Scaloni tiene hasta pocas semanas antes del inicio del torneo para entregar la nómina oficial ante la FIFA, se espera que tras la ventana de amistosos de marzo y la Finalissima, el panorama quede despejado.
Se dice que el entrenador de la Selección Argentina ya cuenta con un borrador con más de 50 nombres, de los cuales saldrá la lista definitiva de 26, que el técnico deberá presentar ante la FIFA entre la segunda quincena de mayo y los primeros días de junio.