Mundial 2026: los jugadores de la Selección Argentina que tendrían su lugar asegurado

En la línea de fondo, la solidez de Cuti Romero, Nicolás Otamendi, y Lisandro Martínez está casi asegurada. A ellos se les suman los laterales Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico.

El mediocampo es la zona en la que más variantes pueden producirse, aunque el ciclo tiene nombres que le han dado mucho, como Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso.

En la delantera, la presencia de Lionel Messi estaría garantizada para alivio de todos, y al diez se le sumarían, a priori, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás González, una de las debilidades del entrenador de Pujato.

Lionel Messi - gol El último baile: Messi jugará su último Mundial en 2026.

El resto, pelearía por un lugar. Aprovechando que la lista será de 26 jugadores, Scaloni buscará llevar tres futbolistas por puesto para reforzar y buscar nada menos que el bicampeonato del mundo.

Cuándo sale la lista definitiva de la Selección Argentina

Aunque Lionel Scaloni tiene hasta pocas semanas antes del inicio del torneo para entregar la nómina oficial ante la FIFA, se espera que tras la ventana de amistosos de marzo y la Finalissima, el panorama quede despejado.

Se dice que el entrenador de la Selección Argentina ya cuenta con un borrador con más de 50 nombres, de los cuales saldrá la lista definitiva de 26, que el técnico deberá presentar ante la FIFA entre la segunda quincena de mayo y los primeros días de junio.