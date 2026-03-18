De cara al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, la máxima entidad del fútbol ha confirmado una alianza estratégica con YouTube que promete cambiar para siempre la experiencia del espectador, buscando exclusivamente ampliar mucho más el alcance del torneo más grande del fútbol.
Mundial 2026: FIFA anuncia una histórica alianza que revolucionará las transmisiones
De cara al Mundial 2026, la FIFA anunció una histórica alianza buscando ampliar el alcance de la Copa del Mundo
Según fuentes de la FIFA, esta táctica es fundamental para combatir la piratería y conectar con la Generación Z, que consume contenido de forma fragmentada.
FIFA anuncia una histórica alianza con Youtube de cara al Mundial 2026
La noticia, que ya sacude los cimientos de los medios tradicionales, posiciona a YouTube como la "Plataforma Preferida" del Mundial 2026.
El punto más disruptivo del acuerdo es la posibilidad de que los canales oficiales de las emisoras con derechos transmitan en vivo los primeros 10 minutos de cada uno de los 104 partidos que hay.
La alianza con YouTube no se limita a la transmisión de video convencional. Por primera vez, un grupo selecto de creadores de contenido y YouTubers globales tendrá acceso exclusivo a zonas mixtas, entrenamientos y archivos históricos de la FIFA.
Además de los vivos, el acuerdo potencia el uso de YouTube Shorts. Se espera que los momentos más destacados, goles y reacciones virales estén disponibles segundos después de ocurrir, optimizados en celulares y computadoras.
Esto garantiza que el Mundial 2026 tenga una presencia constante en el feed de millones de personas, independientemente de la zona horaria.
Por supuesto, las señales de TV abierta y cable mantendrán la exclusividad de los 90 minutos en la mayoría de los países, pero la entrada de Youtube a la Copa del Mundo marca un hito en la historia de los mundiales.
Los canales deportivos que transmitirán en Argentina
Telefe
Será la señal abierta con mayor presencia. Transmitirá 32 partidos en vivo, entre ellos:
- Todos los encuentros de Argentina
- El partido inaugural
- Las semifinales
- La final
DSports (DirecTV / DGO)
Tendrá la cobertura más completa:
- Los 104 partidos del Mundial, sin excepción
- Entre 71 y 73 partidos en exclusiva, según el cronograma final
TV Pública
Emitirá 10 partidos, incluyendo todos los de la Selección Argentina, gracias a un acuerdo de retransmisión con DSports.