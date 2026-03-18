Mundial 2026: FIFA anuncia una histórica alianza que revolucionará las transmisiones

El punto más disruptivo del acuerdo es la posibilidad de que los canales oficiales de las emisoras con derechos transmitan en vivo los primeros 10 minutos de cada uno de los 104 partidos que hay.

La alianza con YouTube no se limita a la transmisión de video convencional. Por primera vez, un grupo selecto de creadores de contenido y YouTubers globales tendrá acceso exclusivo a zonas mixtas, entrenamientos y archivos históricos de la FIFA.

Además de los vivos, el acuerdo potencia el uso de YouTube Shorts. Se espera que los momentos más destacados, goles y reacciones virales estén disponibles segundos después de ocurrir, optimizados en celulares y computadoras.

youtube, fifa Creadores de contenido tendrán acceso a lo más íntimo de la Copa del Mundo.

Esto garantiza que el Mundial 2026 tenga una presencia constante en el feed de millones de personas, independientemente de la zona horaria.

Por supuesto, las señales de TV abierta y cable mantendrán la exclusividad de los 90 minutos en la mayoría de los países, pero la entrada de Youtube a la Copa del Mundo marca un hito en la historia de los mundiales.

Los canales deportivos que transmitirán en Argentina

Telefe

Será la señal abierta con mayor presencia. Transmitirá 32 partidos en vivo, entre ellos:

Todos los encuentros de Argentina

El partido inaugural

Las semifinales

La final

DSports (DirecTV / DGO)

Tendrá la cobertura más completa:

Los 104 partidos del Mundial , sin excepción

, sin excepción Entre 71 y 73 partidos en exclusiva, según el cronograma final

TV Pública

Emitirá 10 partidos, incluyendo todos los de la Selección Argentina, gracias a un acuerdo de retransmisión con DSports.