Marcos Senesi ya se sumó al plantel de la Selección Argentina y está a las órdenes de Scaloni

Senesi fue la la elección de Scaloni para completar la defensa argentina tras la lesión de Leonardo Balerdi. El entrerriano, flamante incorporación del Tottenham de la Premier League inglesa reemplazará al defensor del Olympique de Marsella, y trae una solución para la situación que atraviesa Nicolás Tagliafico con su sobrecarga muscular en el equipo presto a debutar en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2065840058205090195&partner=&hide_thread=false ¡HOLA, MARCOS! Senesi, reemplazante de Balerdi, se sumó a los entrenamientos de la selección Argentina.



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El fatigoso viaje a la ilusión mundialista de Marcos Senesi

El central nacido en Concordia, hace 29 años, tuvo que tomar tres vuelos para llegar desde Ibiza, España, donde se encontraba de vacaciones con su pareja, hasta arribar a la ciudad de Kansas y sumarse al plantel de la Selección Argentina. Llegó en la madrugada del sábado a la concentración luego de hacer escala en Frankfurt, Chicago y Missouri.