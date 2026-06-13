Este sábado el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, tuvo un dolor menos de cabeza, tras la llegada a la concentración de Kansas del zaguero central Marcos Senesi, que ya se puso a las órdenes del DT argentino, de cara al debut del martes ante Argelia.
Marcos Senesi ya se sumó al plantel de la Selección Argentina y está a las órdenes de Scaloni
Luego de tres trasbordos, Marcos Senesi arribó a Kansas City desde Ibiza, y se sumó a la Selección Argentina, que se prepara el debut frente a Argelia
Senesi fue la la elección de Scaloni para completar la defensa argentina tras la lesión de Leonardo Balerdi. El entrerriano, flamante incorporación del Tottenham de la Premier League inglesa reemplazará al defensor del Olympique de Marsella, y trae una solución para la situación que atraviesa Nicolás Tagliafico con su sobrecarga muscular en el equipo presto a debutar en la Copa Mundial de Fútbol 2026.
El fatigoso viaje a la ilusión mundialista de Marcos Senesi
El central nacido en Concordia, hace 29 años, tuvo que tomar tres vuelos para llegar desde Ibiza, España, donde se encontraba de vacaciones con su pareja, hasta arribar a la ciudad de Kansas y sumarse al plantel de la Selección Argentina. Llegó en la madrugada del sábado a la concentración luego de hacer escala en Frankfurt, Chicago y Missouri.
Marcos Senesi fue inscripto en la plantilla oficial y usará el dorsal número "2" en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Scaloni lo tuvo en cuenta luego de cuatro años de ser parte de una de las ligas más difíciles como lo es la Premier League. No solamente fue un jugador consolidado en el Bournemouth, si no que también por sus buenas actuaciones el Tottenham se hizo con sus servicios en este mercado de pases del verano europeo.
El central zurdo será el reemplazante de Leonardo Balerdi que sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha. Además podrá ser polifuncional para Lionel Scaloni, con Nicolás Tagliafico entre algodones, Senesi viene a cubrir el tan mencionado en estos días puesto del "3", sector izquierdo de la defensa argentina.