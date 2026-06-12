La pelota comenzó a rodar en el marco del Mundial 2026. El puntapié inicial lo dio México, que en el estadio Azteca se impuso 2-0 ante Sudáfrica en un encuentro que estuvo marcado por la intervención del VAR y 3 tarjetas rojas directas.
Los partidos de este viernes 12 de junio en el Mundial 2026 con un duelo de técnicos argentinos
Canadá y Estados Unidos tendrán cada uno su ceremonia inaugural y le darán continuidad al Mundial 2026 durante la jornada de este viernes
Luego, en el segundo, y último, turno del jueves llegó el juego que protagonizaron en Guadalajara República Checa y Corea del Sur (quienes cerraron la primera fecha para el Grupo A) con victoria de los asiáticos por 2 a 1.
Canadá tendrá su acto inaugural en el Mundial 2026
Durante la jornada de este viernes, 12 de junio, serán dos los partidos que le darán continuidad a la acción en el Mundial 2026. Precisamente serán los anfitriones restantes quienes afrontarán sus partidos y sus respectivas inauguraciones.
Desde las 16, hora de Argentina, Canadá recibirá a Bosnia en el BMO Field, también conocido como estadio Nacional de Canadá o estadio Toronto. El árbitro del encuentro será el argentino Facundo Tello. Este será el primer duelo del Grupo B.
Previamente, el acto oficial comenzará a las 13.30 hora local (14:30 de Argentina) y tendrá una duración de 30 minutos, realizándose justo antes del debut de los locales. Según el comunicado de FIFA, las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes para ofrecer entretenimiento y actividades a los hinchas.
Respecto al espectáculo musical, la cantautora Alanis Morissette entonará el himno canadiense, mientras que Aleksandar Gaji interpretará el de Bosnia. Asimismo, el evento contará con las actuaciones confirmadas de Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.
Estados Unidos tiene su inauguración y debuta en el Mundial 2026
El cierre de la jornada estará a cargo de Estados Unidos. El elenco norteamericano, el último de los anfitriones en debutar, se verá las caras con Paraguay en el marco de la primera fecha del Grupo D y con duelo de técnicos argentinos entre Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro.
El juego, que comenzará a las 22 (hora de Argentina), tendrá lugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
Este vibrante espectáculo comenzará a las 16:30 hora local (20.30 de Argentina), exactamente 90 minutos antes del silbatazo inicial. Por su parte, las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes, ofreciendo actividades exclusivas, entretenimiento en vivo y recompensas por todo el lugar.
El evento principal estará encabezado por una constelación de superestrellas de la música internacional que incluyen a Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, junto a otros artistas de renombre mundial.
La gala reflejará la ambición y la diversidad cultural del país mediante imponentes efectos visuales a gran escala y una narrativa inmersiva.