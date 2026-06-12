Los partidos de este viernes 12 de junio en el Mundial 2026 con un duelo de técnicos argentinos

Desde las 16, hora de Argentina, Canadá recibirá a Bosnia en el BMO Field, también conocido como estadio Nacional de Canadá o estadio Toronto. El árbitro del encuentro será el argentino Facundo Tello. Este será el primer duelo del Grupo B.

canada, mundial 2026

Previamente, el acto oficial comenzará a las 13.30 hora local (14:30 de Argentina) y tendrá una duración de 30 minutos, realizándose justo antes del debut de los locales. Según el comunicado de FIFA, las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes para ofrecer entretenimiento y actividades a los hinchas.

Respecto al espectáculo musical, la cantautora Alanis Morissette entonará el himno canadiense, mientras que Aleksandar Gaji interpretará el de Bosnia. Asimismo, el evento contará con las actuaciones confirmadas de Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Estados Unidos tiene su inauguración y debuta en el Mundial 2026

El cierre de la jornada estará a cargo de Estados Unidos. El elenco norteamericano, el último de los anfitriones en debutar, se verá las caras con Paraguay en el marco de la primera fecha del Grupo D y con duelo de técnicos argentinos entre Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro.

El juego, que comenzará a las 22 (hora de Argentina), tendrá lugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Pochettino

Este vibrante espectáculo comenzará a las 16:30 hora local (20.30 de Argentina), exactamente 90 minutos antes del silbatazo inicial. Por su parte, las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes, ofreciendo actividades exclusivas, entretenimiento en vivo y recompensas por todo el lugar.

El evento principal estará encabezado por una constelación de superestrellas de la música internacional que incluyen a Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, junto a otros artistas de renombre mundial.

La gala reflejará la ambición y la diversidad cultural del país mediante imponentes efectos visuales a gran escala y una narrativa inmersiva.