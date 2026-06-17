El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 dejó mucha tela para cortar. La victoria por 3-0 ante Argelia en Kansas no solo significó un arranque ideal en la fase de grupos, sino que también regaló una de las imágenes más curiosas y comentadas en las redes sociales. Mientras todo el estadio deliraba con un Messi histórico, la frialdad de Lionel Scaloni no pasó desapercibida.
La llamativa reacción de Scaloni tras el hat trick de Messi en el debut del Mundial 2026
Mientras Messi y todo el pueblo argentino festejaba, Lionel Scaloni tuvo llamativas reacciones en el banco de los suplentes
El encuentro comenzó con una alta dosis de tensión, típica de un partido inaugural de una Copa del Mundo. Sin embargo, el capitán de la Selección Argentina se encargó de destrabar el juego rápidamente. Con un zurdazo espectacular desde afuera del área al minuto 16, Messi abrió el marcador y desató la locura de los miles de hinchas argentinos.
Ni un festejo: la llamativa reacción de Scaloni ante los goles de Messi
A partir de allí, el show del Messi fue total. En el segundo tiempo, capitalizó un rebote para el 2-0 y, minutos más tarde, selló su triplete tras una gran asistencia de Nico González. Con este hat-trick, el astro argentino no solo aseguró los primeros tres puntos del equipo, sino que alcanzó la línea de Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los mundiales.
A pesar de la magnitud de la goleada y del logro histórico de su capitán, la reacción del director técnico sorprendió a propios y extraños. Cuando las cámaras de la transmisión oficial enfocaron el banco tras el primer golazo de Messi, todos esperaban el clásico festejo. pero Scañloni se mantuvo completamente serio.
Scaloni y sus no festejos: una costumbre argentina
La escena se repitió de manera casi idéntica tras el tercer tanto que liquidó el partido. Mientras el banco de suplentes saltaba y se abrazaba, el DT campeón del mundo denotó un profundo gesto de alivio, pero mantuvo una seriedad absoluta.
El debut fue una fiesta en las tribunas y un show en el césped, pero en el banco de Scaloni se vivió con la cabeza fría y el temple de quien ya sabe lo que cuesta llegar a lo más alto. Cuando lo hizo, también se mantuvo en frío.