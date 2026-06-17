La llamativa reacción de Scaloni tras el hat trick de Messi en el debut del Mundial 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Messias30_/status/2067063301872263556&partner=&hide_thread=false La reacción de Scaloni al GOLAZO de Messi.



Algo normal. pic.twitter.com/EHiF6jJ8Mc — Messias (@Messias30_) June 17, 2026

A pesar de la magnitud de la goleada y del logro histórico de su capitán, la reacción del director técnico sorprendió a propios y extraños. Cuando las cámaras de la transmisión oficial enfocaron el banco tras el primer golazo de Messi, todos esperaban el clásico festejo. pero Scañloni se mantuvo completamente serio.

Scaloni y sus no festejos: una costumbre argentina

La escena se repitió de manera casi idéntica tras el tercer tanto que liquidó el partido. Mientras el banco de suplentes saltaba y se abrazaba, el DT campeón del mundo denotó un profundo gesto de alivio, pero mantuvo una seriedad absoluta.

El debut fue una fiesta en las tribunas y un show en el césped, pero en el banco de Scaloni se vivió con la cabeza fría y el temple de quien ya sabe lo que cuesta llegar a lo más alto. Cuando lo hizo, también se mantuvo en frío.