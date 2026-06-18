El récord que Dibu Martínez podría robarle a Chiquito Romero en pleno Mundial 2026

Mientras Chiquito Romero necesitó de 97 partidos, entre 2008 y 2019, para adueñarse del récord de mayor cantidad de partidos sin recibir goles, al marplatense le bastaron 60 para llegar a 42 y quedar a cinco del ex Boca.

El promedio de efectividad del Dibu Martínez es demoledor. Logró mantener su valla invicta en el 70% de las ocasiones en las que defendió la camiseta de la Selección argentina tras su debut en junio del 2021.

El objetivo es cercano y tarde o temprano llegará. Sin dudas que el por ahora arquero del Aston Villa intentará que esto suceda durante el Mundial 2026. Para que esto suceda, el camino tendrá que ser perfecto. O casi.

Superar los cuartos de final manteniendo el arco en cero en cada uno de los partidos que dispute.

Llegar a la final habiendo recibido goles en un solo partido previo.

Disputar la final (o el tercer puesto) habiendo recibido goles en, como máximo, dos juegos.

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Las vallas invictas del Dibu Martínez en la Selección argentina

Emiliano Martínez disputó, hasta el momento, 60 partidos en la Selección argentina y en 42 de ellos no recibió goles: