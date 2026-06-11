(Enviado especial) Cientos de aficionados latinos, incluyendo dominicanos, fanáticos de la selección argentina y, principalmente, una masiva cantidad de mexicanos disfrutaron el inicio del Mundial 2026 en el Fan Fest de Kansas City.
Cientos de latinos disfrutaron del comienzo del Mundial 2026 en el Fan Fest de Kansas City
Cientos de aficionados latinos, incluyendo dominicanos, fanáticos de la selección argentina y, principalmente, una masiva cantidad de mexicanos disfrutaron el inicio del Mundial 2026 en el Fan Fest de Kansas City.
Los seguidores mexicanos no disimularon su optimismo de que su selección logre superar la barrera de los cuartos de final en esta edición del torneo., Curiosamente sus dos mejores actuaciones fueron como locales en 1970 y 1986. Sobre esas expectativas un grupo de aficionados respondió con seguridad: "Se va a lograr, amigo. Echale ganas"
"Si perdemos así lo celebramos. Pero vamos a ganar, papi, vamos a ganar. Llegamos crudos, amigo. Aunque vayamos a llegar a trabajar crudos, lo que sea, pero se va a disfrutar", indicaron entusiasmados los hinchas del Tri.
A pesar de estar lejos de su país de origen, los residentes latinos en Kansas City destacaron que viven el ambiente mundialista con alegría, música y unión, sintiéndose como locales en la ciudad y han integrado su pasión por el fútbol a su vida en los Estados Unidos: "No dudo que aquí siempre jugamos de local, hermano".
México y su ilusión en el Mundial 2026
México llega a este encuentro con el objetivo de dejar atrás las decepcionantes últimas actuaciones que tuvo en Mundiales. Esto se debe a que, a pesar de haber presentado buenos combinados en varias ediciones, sufrió por la “maldición del cuarto partido” al haber quedado eliminado en los octavos de final de las ediciones de 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018, mientras que en el 2022 se fue en los octavos de final.
Sus mejores actuaciones en Mundiales se dieron justamente cuando le tocó ser local, ya que alcanzó los cuartos de final en México 1970 y 1986.