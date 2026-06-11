Cientos de latinos disfrutaron del comienzo del Mundial 2026 en el Fan Fest de Kansas City

Embed - Fan Fest en Kansas City

A pesar de estar lejos de su país de origen, los residentes latinos en Kansas City destacaron que viven el ambiente mundialista con alegría, música y unión, sintiéndose como locales en la ciudad y han integrado su pasión por el fútbol a su vida en los Estados Unidos: "No dudo que aquí siempre jugamos de local, hermano".

México y su ilusión en el Mundial 2026

México llega a este encuentro con el objetivo de dejar atrás las decepcionantes últimas actuaciones que tuvo en Mundiales. Esto se debe a que, a pesar de haber presentado buenos combinados en varias ediciones, sufrió por la “maldición del cuarto partido” al haber quedado eliminado en los octavos de final de las ediciones de 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018, mientras que en el 2022 se fue en los octavos de final.

Sus mejores actuaciones en Mundiales se dieron justamente cuando le tocó ser local, ya que alcanzó los cuartos de final en México 1970 y 1986.