(Enviado especial) Se acabó la espera, arranca el Mundial 2026. Inédito en sus formas y muy particular en su manejo. Por primera vez hay tres países que reciben la máxima cita futbolera aunque el verdadero dueño de esta edición es uno solo.
Arranca Estados Unidos 2026: tres sedes, un dueño
Este jueves se levanta el telón del ansiado Mundial en una edición tan inédita como particular.
Estados Unidos tiene el control total del torneo, siendo México y Canadá meros actores de reparto. La mayor cantidad de sedes son para el país que preside Donald Trump, como también los partidos más importantes del cuadro final.
En el gigante norteamericano hay 11 estadios, una cifra ampliamente superior a los 3 que tienen los aztecas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y los 2 con las que apenas cuentan los canadienses (Toronto y Vancouver).
La lista de privilegios no queda ahí: de cuartos de final hasta la gran definición del partido, todos los partidos serán en Estados Unidos, conformándose apenas los otros dos con tener, cada uno, apenas un duelo de octavos de final.
Más allá de lo que significa esta apuesta de FIFA, que un país con tanta historia mundialista como México, y otro tan serio en su manejo como Canadá, tengan tan poco protagonismo es llamativo.
Un Mundial 2026, por ahora, sin ambiente futbolero
Será, sin dudas, un torneo muy extraño. La inmensidad del territorio termina desparramando a sus visitantes, y por eso, al menos por ahora, no se percibe en el ambiente un clima futbolero de esos que acostumbramos a ver en esta cita.
Veremos si es solo la sensación en este tibio arranque o si es un denominador común en el resto del certamen, algo que podremos constatar mientras avancemos en partidos y ciudades.