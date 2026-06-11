Arranca Estados Unidos 2026: tres sedes, un dueño

La lista de privilegios no queda ahí: de cuartos de final hasta la gran definición del partido, todos los partidos serán en Estados Unidos, conformándose apenas los otros dos con tener, cada uno, apenas un duelo de octavos de final.

Más allá de lo que significa esta apuesta de FIFA, que un país con tanta historia mundialista como México, y otro tan serio en su manejo como Canadá, tengan tan poco protagonismo es llamativo.

Embed - Hincha argentino en Kansas City

Un Mundial 2026, por ahora, sin ambiente futbolero

Será, sin dudas, un torneo muy extraño. La inmensidad del territorio termina desparramando a sus visitantes, y por eso, al menos por ahora, no se percibe en el ambiente un clima futbolero de esos que acostumbramos a ver en esta cita.

Veremos si es solo la sensación en este tibio arranque o si es un denominador común en el resto del certamen, algo que podremos constatar mientras avancemos en partidos y ciudades.