Así se vivió en Mendoza un mediodía con la Selección Argentina jugando el Mundial 2026

Sin embargo, fueron muchos los que aprovecharon una pausa para juntarse en bares y restaurantes céntricos y ver el partido en grupo, alentando al equipo de Lionel Scaloni.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El partido por la segunda ronda de la fase de grupos del Mundial 2026, fue durísimo y ganado con dos goles de Lionel Messi, mantuvo en vilo a los fanáticos, que explotaron de alegría con la segunda anotación del G.O.A.T. y el pitazo final.