Lorenzo dio a conocer el motivo que lo llevó a retirarse del Moto GP

El campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez (Honda) sufrió una espectacular caída en la primera sesión libre del Gran Premio de Tailandia, lo que no le impidió participar en la segunda, tras recibir el visto bueno en el hospital, en una jornada que dominó el francés Fabio Quartararo (Yamaha-SRT).

En una curva, la moto de Márquez deslizó y comenzó a dar vueltas mientras que el piloto rodaba por el suelo. El campeón español se quedó unos minutos tendido antes de levantarse y alejarse cojeando del lugar del accidente, ayudado por los comisarios. Se negó sin embargo a estirarse en una camilla. Fue luego examinado en el centro médico.

"Era la vuelta de salida del box. Iba lento y tranquilo. Quizás por eso no he podido salvar la caída, porque no he tenido ni reacción. Una vez caído, me he asustado un poco, porque no respiraba bien. Me he quedado sin aire cinco segundos, pero para mí han sido como veinte", señaló el rey de la MotoGP.

Su equipo Honda indicó más tarde en Twitter que había sido declarado apto para participar en la segunda sesión de entrenamientos libres, prevista a las 07H10 GMT, a pesar de los "dolores en la cadera, espalda y piernas".