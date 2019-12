El Chapa Retegui: "La semana que viene termino el curso de técnico de fútbol"

Carlos Retegui, entrenador de Las Leonas, ratificó sus intenciones de hacer una experiencia en otro deporte y reveló: "La semana que viene me recibo de director técnico de fútbol. Es un deporte que amo y al cual nunca le cerré las puertas para trabajar en algún momento. No sé si después de Tokio 2020 deje el hockey y pase al fútbol".

Te puede interesar: Enzo Pérez, Andrada y Gabigol, entre los candidatos a ser El Rey de América 2019

Respecto del curso que está por finalizar, el entrenador campeón olímpico con Los Leones en 2016 explicó: "Cuando terminás podés firmar un contrato y salir a la cancha al frente de un equipo, son dos años, yo lo estoy haciendo en ATFA, tengo muchos compañeros jugadores de fútbol".

En una entrevista en FM Millenium, Retegui dijo: "Así como de otros deportes nosotros tomamos cosas para armar nuestros entrenamientos de manera integral, grandes profesores me han ayudado mucho, estoy contento de ir terminando el curso de entrenador de fútbol".

Respecto de su futuro el Chapa dijo: "A esta altura uno busca mejorarse día a día más allá de los títulos, en estos últimos dos años he crecido un montón, estoy en mi mejor momento como entrenador y como padre. Uno nunca sabe que puede pasar, uno se alimenta de oportunidades, de nuevo objetivos, no sé si después de Tokio 2020 deje el hockey y pase al fútbol", añadió.

En cuanto a su relación con la política y el gobierno entrante, señaló: "Estoy dispuesto a escuchar propuestas políticas, siempre he estado a disposición para servir a mi país desde donde me toque estar, por ahora no me llamó nadie y estoy metido en mi trabajo al frente de Las Leonas".

Luego agregó: "Tengo una excelente relación con Alberto Fernández, con Cristina (Fernández de Kirchner), espero que les vaya muy bien. El deporte es un derecho de todos, el Estado es el que tiene que ir a buscar a la gente y trabajar en desarrollo y crecimiento de infraestructura constantemente".

Info y fotos: Marketing Registrado