Andino y Los Tordos no se pudieron meter en las finales

Mendoza sumó 11 medallas en los Juegos Panamericanos y una de las 3 doradas fue la de Las Leonas en el hockey sobre césped, donde Silvina D'Elía fue una de las grandes protagonistas.

"Este oro lo estamos disfrutando muchísimo y en lo personal era todo un desafío volver a Las Leonas después de tres años", expresó Piti en diálogo con Ovación 90 en Radio Nihuil.

Sivina D'Elía junto a su mamá, Cristina, y la medalla de oro.

"Teníamos un objetivo muy claro que era clasificar a Tokio y eso implicaba ganar la medalla dorada que hacía dos Panamericanos que no podíamos hacerlo", contó la defensora surgida en Marista.

"El hockey creció en todo el mundo. El juego es mucho más físico y eso lo hace más divertido, con más ida y vuelta. Hay equipos que han crecido mucho". Silvina D'Elía

Con su papá, Antonio, después de haber cumplido el objetivo.

Respecto a sus expectativas en vista de los Juegos Olímpicos del año próximo, D'Elía analizó: "Ahora estamos disfrutando de esta medalla pero tenemos mucha confianza en el equipo y obviamente Tokio estaba en la cabeza de todas. Va a ser un año muy lindo y muy duro porque vamos a tener que entrenarnos mucho para llegar de la mejor manera y ganar la medalla (dorada) que le falta al hockey femenino".

En cuanto al lugar que ocupa hoy en el plantel, Piti expresó: "Uno va creciendo y asumiendo distintos roles. Hoy, entre las más grandes, tratamos de guiar un poco al equipo. A las chicas las vi muy bien, tenemos un muy lindo grupo, con armonía, respeto y compromiso que se vio reflejado en el torneo".

Como suele suceder, la mendocina resaltó la importancia de convivir con otros deportistas en un evento polideportivo: "Está muy bueno, siempre lo comparo con un Disney del deporte. Estás con los mejores deportistas, en este caso del continente, tenés todo a tu disposición y además de compartir con gente de distintas culturas también estás todo el tiempo con deportistas argentinos con los que intercambias experiencias".

En cuanto a esa convivencia contó: "Nos juntábamos mucho a ver los partidos de otros equipos, por ejemplo la final del handball o cuando fuimos a ver Pau Pareto. Se genera una empatía entre todos que está muy buena".

"Lo de las chicas del basquet nos afectó muchísimo. Más allá de lo que pasó, soy de las que piensa que los partidos se ganan en la cancha. Le dimos todo nuestro apoyo a las chicas y personalmente le pregunté a las colombianas porque no jugaron. Son situaciones que por ahí a uno lo exceden pero hubiese sido lindo, como deportista, que se juegue el partido" Piti D'Elía en Ovación 90

Piti fue figura en la defensa y marcó goles a través del córner corto.

Las Leonas protagonizaron algunas goleadas en su camino al oro panamericano y D'Elía explicó: "Es un torneo difícil porque veníamos de la Pro League, donde juegan las mejores del mundo, y acá encontramos rivales de distintos niveles. La clave es jugar cada partido al máximo y respetar al rival haciendo todos los goles que uno pueda. Sino después se complica cuando llegan los cuartos o semifinales contra rivales que juegan a otra intensidad".

"Compartirlo con la familia fue especial. Había mucha presión. Mi mamá pudo ir por primera vez a verme en un torneo afuera y lo disfruté muchísimo con ella y mi papá que son las dos personas más importantes en mi vida. Faltaron mis hermanos y sobrinos, pero estaban en mi corazón" Silvina D'Elía

En cuanto al futuro, dijo: "Ahora tengo que jugar con el club (GEBA) pero en setiembre voy unos días a Mendoza a disfrutar con la familia y festejar este logro".

Ya con muchos títulos internacionales en su haber, la medallista olímpica en Londres 2012, dijo: "Cuando me recuerdan otros campeonatos que ganamos me siento un poco vieja, pero soy consciente de que me tocó jugar con grandes equipos y tener grandes entrenadores. Hoy trato de aportar desde otro lado para que Argentina siga estando en lo más alto".