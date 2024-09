Lucas Martínez tras el Mundial de hockey sobre patines: "Haber llegado a la final no es poca cosa"

martinez 4.jpg Argentina llegó invicto a la final.

"Nacó en Portugal. Por suerte tengo un grupo muy lindo y me dijeron, sin dudar, andate para allá, lo más importante es la familia, así que fui a Portugal dos o tres días, nació mi hijo y volví el domingo para hacer la prueba de pista directamente y arrancar el Mundial", reveló el autor de 5 goles y una asistencia durante el certamen jugado en Novara, Italia.

461082170_122132105600349306_5190624625465219883_n.jpg Tres mendocinos formaron parte del plantel nacional.

"Sí, la verdad como mendocinos nos llena de orgullo, porque hace mucho tiempo que no había tres mendocinos en una selección mayor. Es algo muy lindo y compartirlo, sobre todo con mi amigo, que es Valentín (Grimalt), y también Facu (Navarro), que es bastante más chico, pero lo conocemos desde que aprendió a patinar, y con Valentín hemos hecho todas las categorías, así que es un gran amigo y es algo que se disfruta mucho".

"Todos teníamos un sueño, nos faltó poco pero me quedo con que si me toca perder que sea con un grupo como este. Me explota el corazón de orgullo por vestir estos colores" (Lucas Martínez en Instagram)

Lucas Martínez y el crecimiento del hockey sobre patines

Respecto de qué falta para que el hocley sobre patines sea más popular, Lucas Martíez reflexionó: "Son muchas cosas. Admito que es un deporte en el que se usa mucho material, digamos, y donde todo es costoso. Entonces, por ahí el apoyo de tener escuelitas en el club, donde ya tienen el material para poder prestarle a los chicos, sería importante. Y después, la verdad que es una cuestón de trascendencia, pasa a nivel europeo y mundial. Porque es un deporte súper importante acá en Portugal, en España, en la zona de Cataluña, pero en el resto de España, menos. En Italia pasa lo mismo, hay muchas zonas en las que es más fuerte, pero también otras no. Yo creo que pasa en todos lados. O sea, nosotros en San Juan y en Mendoza, es bastante fuerte. En Buenos Aires también, y hay un montón de provincias que trabajan con mucha pasión".

Luego contó: "Nosotros, con algunos amigos, hacemos todos los años una tecnificación que es como un campus. Llevamos ya 4 o 5 años y hemos salido también de la provincia para enseñar a los más chicos y difundir el hockey".