Verón volvió a hablar de las SAD y un importante directivo de River lo liquidó: "Todo lo que dice..."

La Bruja, que trabaja con el empresario inglés en un convenio por una fuerte inversión, enfrentó los micrófonos de Deportivo1270 de Radio Provincia de Buenos Aires y aseguró que: "Lo que está demorando la transferencia de los fondos es una cuestión administrativa, que incluye las restricciones conocidas que hay en el país y que hay que acomodar. Con Foster Gillett hablo día por medio, él está en Buenos Aires y está ocupado en resolver esta situación y en cumplir".

"Los compromisos se van a terminar cumpliendo. Lo que se está haciendo es para que no se vuelva a repetir en el futuro. Cuando moves una cantidad grande de dinero te bloquean la cuenta y te preguntan. Lamentablemente no se contempló o no se hizo en su momento y ahora tenemos esta demora. Esperemos que se resuelva para poder seguir funcionando", añadió.

Para finalizar, Verón sentenció: "Algunos tiene la fantasía de que estos se pueda caer y que está todo mal. Lejos de eso. Lamentablemente se dio esta situación pero está más fuerte que nunca. Si hay alguno que está en contra a mí no me lo dicen, se lo dirán a ustedes y me operan, pero a mí no me lo dicen. Posiblemente hay alguien que no se anima y lo hace saber pero lo hace mal, distorsionando"

La fuerte respuesta de River a Verón por sus dichos

Stéfano Cozza Di Carlo.png Stéfano Cozza Di Carlo apuntó contra el mandamás de Estudiantes.

Stéfano Cozza Di Carlo, secretario general de River (y uno de los que se perfila como posible sucesor de Jorge Brito), no dudó a la hora de expresarse sobre los dichos de la Brujita: "Todo lo que hace y dice Verón genera desconfianza".

Para culminar, dejando clara la postra del Millonario con respecto a las Sociedades Anónimas Deportivas, aseguró: "Esta dirigencia ratifica la condición de las sociedades civiles. No estamos a favor de las SAD".