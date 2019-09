Uruguay se impuso a Costa Rica con un gol de penal sobre la hora

Neymar asistió y convirtió un tanto en la vuelta al seleccionado de su país, que empató ante Colombia 2 a 2 en un encuentro amistoso internacional, disputado en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos.

La "Verdeamarelha" se puso en ventaja en el primer tiempo por intermedio del volante Casemiro (19m. Pt.) tras la asistencia de Neymar, quien regresaba al 'Scratch', y quien marcaría también la definitiva igualdad en la segunda etapa (13m. St,.) luego de una buena asistencia de Dany Alves.

Neymar no jugaba con el seleccionado de Brasil desde junio pasado cuando se lesionó en un amistoso ante Qatar, previo a la Copa América.

El delantero del Atalanta de Italia, Luis Fernando Muriel, con un doblete (25m. Pt. y 35m. Pt.) anotó los goles del conjunto "Cafetero".

Colombia no le marcaba dos tantos a Brasil desde hacia 28 años, la última vez fue en 1991 (2-0 en la Copa América de Chile).

Sintesis:

Brasil: Ederson Moraes; Dani Alves. Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Artur, Casemiro, Philippe Coutinho, Richarlison; Neymar, Roberto Firmino. - DT - Tite

Colombia : David Ospina; John Stefan Medina, Davinson Sánchez, Yerry Mina, William Tesillo; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Luis Muriel; Duván Zapata, Roger Martínez - DT - Carlos Queiroz

Cambios: ST - 15m. Luis Diaz x Martínez (C), Jefferson Lerma x Uribe (C), 23m. Orlando Berrio x Muriel (C), 32m. Luis Orejuela x Medina (C), 34m. Bruno Henrique x Coutinho (B), 37m. Lucas Paquetá x Firmino (B), 37m. Santos Borré x Zapata (C), 38m. David Neres x Richarlison (B), 41m. Yairo Moreno x Cuadrado (C).

Amonestados: PT - Casemiro (B)

Árbitro: Ismail Elfath (Marruecos)

Estadio: Hard Rock (Miami, Florida)