Un histórico de Boca reveló que padece ELA e impactó al fútbol argentino

gayoso 3.jfif Fernando Gayoso en La Bombonera. El preparador de arqueros sigue ligado a Boca pese a la ELA.

Con una carrera destacada que incluye su paso por equipos como Racing y varios otros clubes, el diagnóstico de ELA marcó un punto de inflexión para Gayoso "Hace un tiempito me tuve que hacer unos estudios y salió que estoy transitando una enfermedad que hoy por hoy no me deja estar en campo porque la verdad que no me siento para estar", compartió Gayoso con sinceridad.

gayoso libro.jfif Gayoso presentó su libro "Desde los 12 pasos".

A pesar de la dura realidad, Gayoso encontró un nuevo rol dentro de Boca ya que el club le brindó la oportunidad de seguir vinculado al equipo, adaptándose a tareas que no requieren su presencia en el campo de juego. "Tuve la suerte de que el club me dio la posibilidad de trabajar en otra área, de seguir cerca de los arqueros y bueno, reacomodándome", explicó, mostrando su gratitud y resiliencia.

En enero de este año, pese a que su trabajo fue clave para que Boca sea finalista de la Copa Libertadores del año pasado, Gayoso se había alejado del plantel principal ante la llegada de Diego Martínez, quien incorporó a Mariano Campodónico como nuevo preparador de arqueros. Este cambio en el cuerpo técnico de Boca coincidió con los primeros síntomas de la enfermedad en Gayoso, aunque en ese momento no se conocía la gravedad de su situación.

Gayoso en Rembo

Un desafío para Fernando Gayoso y su familia

La situación emocional es un desafío constante para Gayoso y su familia. "Se torna medio duro asumirlo, pero hay que estar fuerte de la cabeza. Está Franco, mi hijo, y mi señora Silvina que son incondicionales. Uno se apoya mucho en ellos", confesó, resaltando el apoyo crucial de sus seres queridos.

La ELA no solo afecta físicamente, sino también emocionalmente, y el respaldo familiar es fundamental para sobrellevar el día a día.

El exentrenador enfatizó la importancia de mantenerse en contacto con los profesionales de la salud y explorar posibles tratamientos: "Tratamos de llevarlo, hay que estar en contacto con los médicos y entrar en algún protocolo de investigación", mencionó, destacando su proactividad frente a la enfermedad.