¿El turno de Pintita Gago?

Godoy Cruz arrancó el semestre con una seguidilla de derrotas y la dirigencia no tardó en tomar la decisión de prescindir de los servicios del entrenador Lucas Bernardi.

El DT, que pasó por el club a despedirse luego que se diera por concluido su segundo ciclo en el Expreso, dejó sus sensaciones en una entrevista que brindó a Radio Nihuil.

“Me voy triste porque creo que había buenas cosas para seguir”, arrancó el rosarino. “Yo acá me siento muy cómodo, hay gente dentro de la institución que quiero muchísimo y por eso también la tristeza”.

A la hora de analizar las razones de su salida, Bernardi contó qué fue lo que le dijeron: “Que el equipo no jugó bien contra Arsenal y que no tengo en claro la posibilidad del armado del equipo, que no leo bien el fútbol sería básicamente”.

“Creo que habíamos arrancado bien el año, tuvimos un partido malo y son situaciones que uno puede vivir, lógicamente”, agregó.

Al DT le preguntaron si se había sentido “usado” por los dirigentes del Tomba: “No tengo una respuesta clara, no deja de ser una posibilidad. Es parte de las situaciones que podemos pasar”.

Y señaló: “El partido contra Arsenal nos puso en un lugar que no le hubiese pasado a otro entrenador. A mí ese partido me puso en desventaja”.

Sobre su relación con el presidente, José Mansur, expresó que es “normal” y dijo: “En el club tengo una relación extraordinaria, lo disfruté muchísimo”.

Finalmente, cerró: “No tengo mucho más para decir, no comparto la decisión, pero ya está tomada”.