El Torito Lucero es una de las armas ofensivas del Globo

El defensor Alexis Viscarrac es uno de los pilares del Cruzado puntero. Foto: Prensa Deportivo Maipú.

Omar Romero

El defensor del Deportivo Maipú, Alexis Viscarra volverá a jugar de titular ante Deportivo Madryn, luego de cumplir la fecha de suspensión.

Te puede interesar: A Guardiola le preguntaron por Messi y su respuesta fue contundente

El jugador del puntero de la Zona 2 habló con Ovación en la previa del compromiso que jugará el líder ante Deportivo Madryn. El partido se disputará este domingo a las 18.30, en calle Vergara, por la 18ª fecha del torneo.

"Estamos punteros por méritos propios. Todos quieren bajar al puntero, nosotros vamos hacer nuestro juego y seguir por este camino", opinó el ex Independiente Rivadavia.

"Estoy con ganas de volver a jugar, es un partido lindo ante un rival difícil. Ojalá podamos conseguir un triunfo en nuestra cancha ante Deportivo Madryn", dijo el jugador.

Con respecto a Deportivo Madryn dijo: "En la primera ronda perdimos 3 a 0, jugamos bien, no merecíamos perder, fue una derrota injusta. Es como una revancha este partido".

"Va ser muy importante ganar, serviría para asegurar gran parte de la clasificación al Hexagonal. Esperemos que podamos conseguir un triunfo y seguir en lo más alto", reconoció.

"Me siento en un nivel alto de mi carrera, con experiencia. Me siento valorado en el club, es muy importante la confianza que me da el entrenador Carlos Sperdutti, tengo 30 años y quiero seguir creciendo como jugador", cerró el experimentado defensor.