Se preocupa Scaloni: el jugador de la Selección argentina que se lesionó

Senesi.jpg Marcos Senesi se lesionó.

El marcador central se realizará los estudios correspondientes para saber si la lesión le impedirá sumarse al conjunto argentino para los duelos El Salvador y Costa Rica en Estados Unidos.

La "Scaloneta" se enfrentará con El Salvador el viernes 22 de marzo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y el martes 26 del mismo mes jugará contra Costa Rica en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Angeles.

Posteriormente, el camino de Argentina continuará con dos compromisos previos a la Copa América de Estados Unidos 2024: Ecuador, el domingo 9 de junio, en el Estadio Soldier Field de Chicago, y Guatemala, el viernes 14 del mismo mes en la ciudad de Washington, en el FedEX Field.

