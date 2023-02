Ronaldinho confirmó en qué club jugará su hijo y provocó revuelo

►TE PUEDE INTERESAR: El futbolista Christian Atsu fue rescatado con vida en Turquía entre los escombros

Joao-Mendes-Ronaldinho.jpg

Ante la consulta por el arribo de Joao Mendes al conjunto catalán, el astro respondió: "Sí, está viniendo ahora. Con su llegada voy a estar más presente que nunca".

►TE PUEDE INTERESAR: Cuándo juega Lionel Messi en el PSG: día y hora del próximo partido

Joao Mendes, el hijo de Ronaldinho, firmará con Barcelona

El joven delantero de 17 años tiene pasaporte español y finalizó su vínculo con Cruzeiro para poder firmar con Barcelona, donde brilló Ronaldinho durante cinco temporadas en las que ganó dos Ligas y la Champions League.

►TE PUEDE INTERESAR: Pep Guardiola y una advertencia que puso en jaque a la dirigencia del Manchester City

Joao-Mendes-Ronaldinho-1.jpg

"Yo he tenido la suerte de hacer lo que más me gustaba. Me divertía mucho. Competía y me divertía. Para mí, la cosa que me hacía más feliz era estar con el balón. No había manera de no estar feliz", recordó el ex futbolista.