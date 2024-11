Rodrigo De Paul y toda la Selección argentina criticaron lo que pasó con Spreen: "Nadie nos regaló nada"

de paul 2.jfif Rodrigo De Paul será titular este jueves en la Selección argentina.

"A mí me costó un montón llegar a Primera División y esa no es la manera, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que caerse y volver a intentar, es un proceso. Es el único camino y el correcto”, agregó el futbolista del Atlético de Madrid.

En el mismo tono, Leandro Paredes, muy amigo de De Paul, señaló: "Lo de Spreen no es el mensaje que queremos dar. No me gustó para nada. Es una falta de respeto para el jugador que se prepara día a día".

La disculpa de Spreen

Iván Buhajeruk, conocido como streamer y youtuber como Spreen, ingresó como titular en Riestra frente a Vélez y aunque no llegó a estar un minuto en la cancha y tanto él como el club pidieron disculpas, el ambiente del fútbol repudió lo ocurrido.

"Lo único que tengo para decir es que a mí me dieron la anécdota de mi vida. No le saqué el lugar a ningún pibe, pero si alguien sintió que le faltamos el respeto de alguna manera quería pedir disculpas. No era la intención ni en pedo. Según lo que yo me había enterado ya se había hablado con Vélez y todo" (Spreen)