Rodrigo De Paul en Olga con Migue Granados: intimidades del Motorcito de la Selección argentina

de paul 2.jfif Rodrigo De Paul habló de todo en Olga.

“En general la pantalla grande lo que hace es marcar el tiempo. Es medio atípico que pongan eso (por la toma de Messi llorando). Se generó un griterío total por la imagen esa y nosotros la vimos. Ahí dijimos ‘es por él’”, reveló el futbolista, entre otras intimidades de los bicampeones de América.

Fiel a su estilo descontracturado, el mediocampista señaló: "Me encanta cerrar ortos. Te juro que me encanta. Para los que opinan desde la maldad, me encanta. Después me pongo a ver lo que dicen esos mismos”.

"Antes de la semifinal Messi nos dice 'son los últimos partidos del Fideo, él merece retirarse jugando una final'".

Cortitas de De Paul en Olga

Los caramelos con Paredes: "Siempre comemos los mismos. Lea come siete: cuatro azules y tres amarillos, re bostero. Yo como 14”.

La presión: “La presión más grande para los jugadores de la Selección es no fallarle a la gente que no tiene un día a día tan lindo por lo que está pasando”.

De Paul y el video viral de Chiqui Tapia

Embed

Disfrutar los partidos: "No disfruté la final contra Francia, en general no los disfruto. Voy a la guerra. Yo quiero ganar. Disfruto cuando voy en el micro, la mañana de los mates. No disfruto el túnel a la cancha. Tenés miedo. En cierto punto, es bueno. Hay que saber manejarlo. Si no sentís eso, no das el máximo".

de paul 1.jpg

La final con Francia: "Sentí mucho miedo. Fue horrible. Yo dije con el 2-0 ya está, quedaban 12 minutos y miré la pantalla. Le dije al Cuti: ‘No se nos puede escapar, no bajemos’. Cuando lo volví a ver al Cuti íbamos 2-2. Fue una trompada. Sufrimos un montón".

Marito, un personaje de La Scaloneta

Embed

De Paul defendió a Enzo Fernández ante las acusaciones de racismo

Rodrigo De Paul defendió a su compañero Enzo Fernández por las acusaciones de racismo: “Uno no analiza tanto la canción de cancha, lo hace más en relación a una chicana. Después se puede entender a la gente que ha sufrido el racismo y que no le guste”, y agregó: “Hay malicia con eso. Lo quieren poner en un lugar que nada que ver. Es rarísimo, es hacer leña del árbol caído”.

De Paul y Dibu Martínez

Embed

Fernández afronta una posible sanción del Chelsea ya que varios de sus compañeros lo dejaron de seguir en redes sociales: “Hacer eso me parece al pedo. Lo llamás y le decís ‘no va esto, ¿por qué no ponés un mensaje pidiendo disculpas?’, y se corta ahí el tema, no hacer tanto show”.

Por otra parte, De Paul indicó: “Al que gana siempre le buscan algo. O si nos ayudan, o si nosotros cargamos, si no es una Selección tan buena, o que Sudamérica es menos que Europa. Todas esas cosas que se van diciendo para desprestigiar lo que uno hizo”.

Además, reflexionó: “Nosotros jamás hablamos antes. Cuando terminó la final, vino Messi y lo primero que dijo fue ‘nadie carga a nadie, festejemos y disfrutemos lo nuestro’”.