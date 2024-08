Rodrigo De Paul en Luzu: su relación con Juan Román Riquelme y la posibilidad de jugar en Boca

de paul 1.jpg Rodrigo De Paul confesó que Juan Román Riquelme era su ídolo.

“Las tres camisetas que cambié que más me impactaron fueron la de Maxi Rodríguez, contra Newell’s, la de Verón, contra Estudiantes y la de Román, contra Boca. Todas en Racing”, resaltó el bicampeón de la Copa América.

En una charla íntima y distendida, Rodrigo De Paul no pudo evitar referirse al video que en la previa de un partido de la Copa América protagonizó su hija Francesca: “Es tremendo ese video. Ahora la tengo que frenar porque quiere hacerlo todos los partidos… ‘ay papá, ese video lo vio todo el mundo’, me dice”.

"Siempre discuto con los árbitros. Ellos te dicen cosas igual. 'Jugá dale que se la estás dando a todos los contrarios' me han dicho. Yo les digo 'sería de todo menos árbitro' o 'qué nene sueña con ser árbitro'".

Rodrigo De Paul y la "cárcel de oro" del futbolista profesional

"No disfruto de los partidos. Hay tanto en juego que no logras disfrutar de lo que está pasando. Es una mierda, pero es así", reflexionó Rodrigo De Paul en su visita a Luzu TV.

“El futbolista vive en una cárcel de oro, porque vos tenés un montón de cosas, pero siempre estás privado de disfrutarlas. Porque tu vida no te deja estar en los lugares que vos querés. Al final, lo más valioso en la vida es el tiempo. Yo hace 10 años que no festejo mi cumpleaños con mi mamá, el de mis hermanos, de mis amigos. Me perdí toda una etapa. Hoy vengo y disfruto de ellos, pero tienen sus familias, sus hijos...Me pasa que si hoy algún familiar tiene un problema, yo no puedo venir. Sí, tengo tiempo libre, pero no puedo irme de Madrid”, confesó.