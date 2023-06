Robertino Seratto quiere seguir de racha con Gimnasia y Esgrima de local

►TE PUEDE INTERESAR: Maximimiliano Padilla y la racha ganadora de Gimnasia y Esgrima

Robertino Seratto gimnasia y Esgrima uno.jpg Robertino Seratto palpitó el choque ante Alvarado de Mar del Plata, que se jugará este domingo en el Víctor Legrotaglie. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

El ex jugador de Douglas Haig de Pergarmino se está manteniendo en el equipo titular. El mediocampista habló de la realidad del equipo, que en la Zona A se ubica sexto con 32 unidades y está metido en los puestos de Reducido.

Este domingo 2 de julio desde las 15.30, el Mensana tendrán un compromiso importante ante Alvarado en el estadio Víctor Legrotaglie, donde buscará su quinta victoria seguida de local.

Robertino Seratto opinó: "Tenemos ganas de sumar de a tres frente a Alvarado, queremos seguir mostrando nuestra fortaleza en nuestra cancha. Será importante seguir sumando y continuar escalando en la tabla de posiciones".

seratto.jpg Robertino Seratto habló de la actualidad que está viviendo el Lobo en el torneo de la Primera Nacional.

El jugador analizó la zona que le tocó al Lobo, donde Agropecuario es el puntero, y admitió: "Es un grupo muy parejo, todos los partidos son duros y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Estamos en la zona de clasificación. pero no nos podemos relajar. Siempre hay que estar concentrados todos los partidos para poder obtener resultados positivos".

"Esta segunda parte del torneo es la más importante. Es donde tenemos la chance de poder clasificar al Reducido. Lla primera etapa fue positiva, sacamos una buena cantidad de puntos y ahora hay que seguir ratificándolo en la continuidad del campeonato".opinó.

gimnasia5.jpg El Lobo buscará ante Alvarado su quinta victoria seguida de local. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Sobre esta etapa que está viviendo en el equipo del Parque, contó: "Desde que estoy en este club he sumado desde el lugar que me tocó ocupar. Hoy me está tocando jugar y trato de dejar todo en los minutos que tengo en la cancha".