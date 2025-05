River goleó a Barracas Central en El Monumental y está en cuartos de final del Torneo Apertura

Los 45 minutos iniciales se jugaron casi de manera permanente en el campo del conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa, que no pudo contrarrestar en ningún momento las buenas combinaciones de La Banda.

Cerca de los 30 minutos, River recibió una mala noticia: Gonzalo Montiel acusó una molestia muscular y debió ser reemplazado por Fabrizio Bustos, siendo el campeón del mundo una posible baja sensible teniendo en cuenta lo que viene.

De la mano de Franco Mastantuono, para muchos ya el mejor jugador del fútbol argentino, River se iba a ir al descanso con otro gol en el resultado. El juvenil de 17 años desbordó y sacó un centro perfecto para que Nacho Férnandez celebre su tanto y confirme su buen momento personal.

Durante la segunda parte, River no sufrió ningún tipo de sobresaltos e impuso su dominio de principio a fin. Gallardo tuvo que mover el banco pensando también en la Copa Libertadores, y las alarmas se encendieron nuevamente ante un principio de molestia física de Paulo Díaz.

A los 20 minutos del complemento, El Monumental gritó lo que sería el tercer tanto de la noche luego de un derechazo del ingresado Bustos. Sin embargo, la acción fue anulada por una falta en el inicio de la jugada.

Platense, el rival de River en cuartos de final

River pudo liquidar las acciones de manera definitiva, pero siempre se encontró con buenas respuestas de Marcos Ledesma. En la última jugada, luego de un gol anulado a El Guapo, Marcos Acuña puso su grano de arena con un gran remate desde media distancia.

No hubo tiempo para más. River no pasó sobresaltos en El Monumental y goleó a un Barracas que no pudo competir en ningún momento. Ahora, deberá superar a Platense en condición de local para acceder a semifinales.