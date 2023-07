River acordó la llegada de Facundo Colidio y sumaría a un jugador que quiere Boca

colidio 3.jpg

Una fuente cercana al futbolista rafaelino, de 23 años, le confió a Télam que “existe la intención de dejarle una plusvalía” a la institución de Milán, que oficiará como una suerte de ganancia, en caso de una eventual venta al exterior.

Ese mismo portavoz aclaró que el contrato que se rubricará con el exjugador de Tigre “será por cuatro temporadas”.

Colidio, que también pasó por las divisiones inferiores de Boca Juniors, se pondría a disposición del DT Martín Demichelis “hacia el fin de semana, si se firman todos los papeles y se completa la revisación médica”, amplió el vocero consultado.

River sumaría a un jugador que está en el radar de Boca

River podría incorporar a un jugador que quiere Boca si no llega a sumar a Manuel Lanzini. Se trata del futbolista de Atlético Tucumán de Joaquín Pereyra, que también está en el radar de Boca Juniors y de Racing. Si bien hasta el momento no hubo una propuesta formal por el jugador, trascendió que el Decano pretende una cifra no menor a los seis millones de dólares brutos.