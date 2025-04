La palabra de Ricardo Gareca

A la hora de hablar del fútbol argentino, Gareca resaltó el gran presente de uno de los mediocampistas de Independiente de Avellaneda: "Me gusta como Felipe Loyola lo está haciendo en la mitad de la cancha, se está consolidando, pero la Selección tiene una necesidad y él está cumpliendo ahí. Donde lo acomode rinde".

Más tarde, habló sobre otro futbolista que juega en un grande de nuestro país. Se trata de Carlos Palacios, quien ya formó parte de su ciclo en la Selección de Chile: “Lo estoy siguiendo. A todos los jugadores chilenos uno los sigue y sobre todo en un medio tan competitivo como Argentina y en un club con la dimensión de Boca. Tiene posibilidades en la medida que él tenga intenciones de estar nuevamente en la Selección. En un momento él tuvo problemas personales y dejó la Selección. Si eso ya pasó y quiere estar, lo contemplo”.

Felipe Loyola.jpg Felipe Loyola atraviesa un gran presente en Independiente.

"Todos sabemos la importancia que tiene Argentina, si no es la mejor selección del mundo anda por ahí. Son condimentos que le pone a esta clase de partidos. Es un jugador que con la experiencia que tiene le dará ese condimento al partido. Nunca me he metido en la opinión de los futbolistas", sentenció Gareca sobre el torneo de la Liga Profesional.