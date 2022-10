Ricardo Gareca, el DT que quiere Independiente para su nueva etapa

En ese contexto, Gareca es el elegido para comandar el equipo en 2023, por lo que el Tigre podría tener una segunda etapa en el club de Avellaneda.

falcioni 1.jpg Julio Falcioni está en Independiente pero ya suena Ricardo Gareca para remplazarlo

"¿Mi continuidad? Estoy tranquilo por lo que hago. Las estadísticas hablan por sí solas. Si la dirigencia quiere otra cosa, estaría bueno que lo manifiesten en privado. Yo vine a trabajar", expresó Falcioni en conferencia de prensa.

En esa línea, remarcó: "Soy empleado y tengo contrato hasta julio de 2023, no hasta el final de campeonato. Si ya me llamaron o no, es privado".

"Nos sentaremos a charlar con Falcioni para ver si está de acuerdo con nuestra filosofía. Julio no es de nuestro gusto futbolístico, no lo hubiésemos ido a buscar, pero es una muy buena persona, es un caballero. Tenemos que charlar con él, escucharlo. Suponemos que existe un contrato, pero no sabemos si le pagan, si cobra o no", había manifestado Doman sobre la continuidad del Emperador.

gareca tuit 1.jpg

Ricardo Gareca y su pasado en Independiente

"No descarto la posibilidad de algún día dirigirlo. Es el club donde me retiré (como jugador)", declaró hace cinco años Gareca, que se encuentra libre tras su paso por el seleccionado peruano.

Además de cerrar su etapa como futbolista en el Rojo en 1994, el ex director técnico de Vélez volvió en 1997 pero para sentarse en el banco de suplentes, en lo que fue su primera experiencia como DT en la máxima categoría tras pasar por San Martín de Tucumán y Talleres de Córdoba en la B Nacional.

gareca burru.jpg Gareca dirigió a Independiente en 1997

Como jugador de Independiente, Gareca fue campeón del torneo local y de la Supercopa de 1994, acumulando 41 partidos y 11 goles.

Como DT llegó reemplazando a César Menotti, en junio de 1997, y hasta diciembre sumó solo 25 encuentros con 10 victorias, 6 empates y 9 caídas.

La derrota ante Central Córdoba

Este miércoles, Central Córdoba de Santiago del Estero derrotó como visitante por 2 a 1 a Independiente y se aseguró la permanencia en Primera, en un discreto partido, disputado en Avellaneda, en la continuidad de la 23ra. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El FERROVIARIO venció al ROJO y aseguró su PERMANENCIA | Independiente 1-2 Central Córdoba | Resumen

Jesús Soraire, a los 5' del complemento, abrió el marcador para la visita y Juan Insaurralde, en contra, estiró la diferencia, mientras que Edgar Elizalde descontó a los 46' para el "Rojo".

Con el triunfo consumado Central Córdoba suma 31 puntos y se aseguró la permanencia, en tanto, Independiente cortó la racha positiva y ostenta 30 unidades con pocas chances de alcanzar la clasificación a la Copa Sudamericana ya que suma 46 puntos en la tabla anual y comparte el puesto 15, a 9 de los equipos que se están clasificando y con solo 12 puntos por jugar.