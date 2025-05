En diálogo con Mariano Closs, y antes de emigrar al fútbol de Bolivia, donde se encuentra actualmente, Centurión habló de todo. Uno de los temas que tocó fue su salida del Xeneize.

“Muchas veces pienso por qué no me quedé jugando a las cartas, a la Play o a cualquier cosa. Pero uno en el momento toma decisiones, las hace y me costaron irme del club" aclaró Centurión.

El hoy jugador de Oriente Petrolero se mostró totalmente arrepentido y aseguró que, si pudiera volver el tiempo atrás y cambiar su conducta, obviamente lo haría.

“Sí, me porté mal. Lo admito. Me porté mal, hice mis cagadas. Pero también me jodieron mucho. No me dejaban en paz. Me sentía perseguido por mi propia sombra. Y eso es feo” explicó Centurión intentando justificarse.

Centurión le cerró la puerta a Boca

Consultado por el panel de ESPN sobre un posible retorno a la institución de La Ribera, que como se dijo le sigue teniendo mucho cariño, Centurión fue realista y manifestó que no hay chance alguna.

“No creo poder volver a Boca porque no soy un pibe de quedarme quieto. Me gusta ir a la casa de mi tía, ir a algún lado con mis amigos. Para sentirme perseguido si un día libre me tomo una cerveza, o si estoy en un shopping, viene una piba a sacarse una foto y ya me inventan esto o me digan lo otro. No podría" cerró.