Real Madrid participará de la liga femenina tras su fusión con un club ascendido

Estefanía Banini, capitana y número 10 de la Selección argentina de fútbol femenino, aseguró que es una "es una locura muy linda" lo que están viviendo con las chicas albiceleste ya que "nunca nos pasó" y se mostró "feliz de pertenecer a esta generación".

La jugadora mendocina del Levante de España habló de la gran revolución que vive el fútbol femenino en Argentina y de la importancia que en las escuelas el fútbol sea mixto y sin diferencias.

"La verdad que nosotras de ser referentes o no, querìamos ese cambio. Buscamos que nos entendieran un poco en los reclamos que hacíamos para marcar un futuro, del cuál esperamos que las más chicas lo puedan disfrutar y puedan competirles de igual a igual a las potencias", dijo la enganche a Radio Nihuil.

"Estoy feliz de pertenecer a esta generación, obviamente, pero siempre luchando para mejorar el fútbol femenino", agregó.

Sobre lo tarde que llegó la aceptación del fútbol femenino en la Argentina, comentó: "Creo que la mentalidad que tenía el argentino antes era muy machista, eso nos llevó a atrasarnos. El resto de los países comenzaron a crecer socialmente. La igualdad tiene que ser una condición básica y acá estamos bastante atrasados".

"Hoy por hoy nos están dando las misma importancia que el fútbol masculino y eso hizo que el fútbol femenino crezca", aseguró.

La importancia del fútbol femenino en las escuelas

"Es muy importante. Yo cuando era chica lo sufrí mucho a eso. Por suerte al colegio que fuí (Norbridge) me dejaron hacer fútbol con los hombres. Me lo permitieron porque teníamos educación física por separado".

"Eso es un gran error, en otros países no pasa. No se incluye a la mujer en los mismo deportes así también como a los hombres les debe pasar. Hay que incluirnos más en los colegios para no generar esas diferencias".

La AFA y el encuentro con los jugadores de la Mayor

"Fue hermoso, nos sentimos parte por primera vez de una federación. En esto tuvo mucho que ver el presidente Claudio Tapia porque con esto se siente a la AFA como una familia".

"Tuvimos acceso a ellos (jugadores de la Mayor), pudimos ver los entrenamientos, nos juntaron a las dos mayores en un almuerzo y todo eso es importantísimo".

Leo Messi y el verdadero mensaje

"No hay mejor jugador que Messi. Que te comparen con el mejor del mundo es lindo, pero más allá de eso nuestro objetivo es que nos conozcan, que sepan de nuestras historias. Hay gente humilde que hizo mucho sacrificio y queremos un cambio".

"Luchamos para que otras chicas tengan otras oportunidades y no tengan que andar peleando por absolutamente todo. No queríamos fama, todo era para darle más sentido al fútbol femenino en Argentina".