Qué dijo Alfredo Berti sobre el gol que le anularon a Independiente Rivadavia ante Deportivo Riestra

"Tenemos un buen material, esperemos dar un buen equipo para dar pelea el torneo que viene, necesitamos dos refuerzos por puesto, el torneo va ser largo", agregó.

Alfredo Berti habló de lo que viene en el 2025

Alfredo Berti que terminó invicto como local con cuatro triunfos y tres empates, se refirió al futuro y dijo: "Nosotros apuntamos a estar dentro de los diez equipos como terminamos ahora en la tabla de posiciones. Si queremos lograr algo importante tenemos que estar peleando con los primeros ocho o diez equipos del fútbol argentino".

"Independiente Rivadavia es un club que me genera mucha cosas, conozco a sus hinchas, a los dirigentes y me siento muy feliz dirigiendo a esta institución", reconoció Alfredo Berti.

"Sebastián Villa ojalá pueda quedarse, se siente cómodo, se lo ve feliz, le gusta Mendoza. Esperemos que los dirigentes hagan el esfuerzo para su continuidad", dijo Alfredo Berti.

La palabra de Alfredo Berti