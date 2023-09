Qué dijo Alex Arce tras su regreso triunfal en Independiente Rivadavia

►TE PUEDE INTERESAR: Alfredo Berti, tras la victoria de la Lepra: "Fuimos justos merecedores del triunfo"

"Le ganamos a un equipo duro que juega muy bien. Nosotros lo empezamos perdiendo y pudimos dar vuelta el resultado. Es una victoria muy importante que hemos conseguido en esta recta final del torneo. Hay que rescatar la entrega y la actitud que tuvimos para poder ganar el partido", añadió.

Arce.jpg Alex Arce marcó el gol del triunfo ante Atlético de Rafaela. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Con respecto a su ausencia en los últimos tres partidos (una lesión lo marginó de las canchas), contó: "Me dolió quedar afuera, tuve un desgarro en la parte abdominal que me impidió poder jugar. Con el cuerpo médico y los kinesiólogos trabajamos mucho, me he recuperado muy bien".

Arce ss.jpg El paraguayo Alex Arce fue muy requerido por los hinchas de la Lepra. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Con relación al afecto que le siguen brindando los hinchas, aseguró: "Es una sensación muy linda haber regresado y volver a sentir el cariño de los simpatizantes. La victoria es para ellos, vamos a seguir dando pelea hasta el final".

"Nos quedan tres finales, vamos a dejar todo para poder lograr el objetivo", cerró la gran figura de Independiente Rivadavia.

La palabra de Alex Arce

