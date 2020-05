Omar Romero

El defensor de Independiente Rivadavia Franco Negri analizó la situación que están viviendo los futbolistas del Ascenso después de la decisión de la AFA, de dar por terminada la temporada de la Primera Nacional.

El jugador siente preocupación por el futuro sabiendo que el próximo 30 de junio termina su vínculo con la institución leprosa.

"Estoy en contra de la postura que tomó la AFA, deja a muchos jugadores de fútbol y familias sin trabajo. Es una situación muy incómoda la que estamos viviendo", dijo el futbolista a Ovación.

"Es injusto que Independiente Rivadavia no pueda competir hasta el año que viene, nos deja sin continuidad, sin ingresos. Creo que todos los equipos tienen que jugar cuando se supere esta pandemia. Espero que la AFA pueda reverlo y dar igualdad en la vuelta al fútbol para todas las instituciones", explicó.

"Se me termina el contrato y no he hablado con los dirigentes, todavía no sabemos como seguirá todo con respecto al retorno del fútbol, siento incertidumbre por si se abrirá el libro de pases o no", agregó.

Con respecto a la deuda que mantienen los dirigentes con los jugadores opinó: "Hemos recibido un pago, pero todavía sigue en pie, no hemos tenido contacto con los dirigentes ni los síndicos. Es una situación alarmante y que se resuelva por el bien de nuestras familias que están sufriendo".

"Hemos acudido al gremio y nos mantienen informados de los pasos que tenemos que seguir. Ojalá vuelva el fútbol para que puedan generar ingresos, todos los jugadores del Ascenso estamos viviendo esta problemática", opinó.

"Yo entrenó todos los días para estar preparado, ocupo mi cabeza estudiando, disfrutando a la familia y después veré que será de mi futuro", cerró el polifuncional jugador de la Lepra.