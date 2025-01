¿Por qué a los hinchas de River les dicen "Gallinas" y a los de Boca "Xeneizes"?

El asunto es que unos días después, River visitó a Banfield por el torneo argentino y un hincha del Taladro arrojó a la cancha una gallina con un cinta roja, en alusión a la supuesta falta de actitud y coraje de River Plate en aquella final ante Peñarol.

image.png El equipo de River, la publicación en Crónica y la gallina famosa. / archivo

Esto de "gallinear" quería decir en la jerga futbolera que no te pueden dar vuelta un 0-2 en una final de Copa Libertadores. Con el tiempo, los simpatizantes de River adoptaron el apodo con orgullo y lo sostienen hasta hoy. De aquel hincha que lanzó el animal no se supo nada porque, aseguran, no quiso dar notas. A la gallina, cuenta TN, la mataron esa noche.

Por qué a los hinchas de Boca le dicen "Xeneizes"

Boca, el otro grande de la Argentina, también tiene su historia en cuanto a los apodos que lleva impregnados. Club nacido en el barrio de La Boca, en plena Ciudad de Buenos Aires, en el año 1905.

Le dicen "bostero" porque, según la versión con mayor consenso, los lugareños tenían que cruzar en botes el Riachuelo, lo que les dio la denominación de "boteros". Conocidas esas aguas por su olor a heces en algunas zonas, los hinchas de River y de otros equipos le agregaron una "s" para transformar el término en "bosteros", por obvios motivos.

boca.jpg La cancha de Boca, cerca del Riachuelo. / gentileza

En tanto, “Xeneizes”, es un vocablo de deformación de "zeneïze" y apareció prácticamente con el origen del club. La palabra se traduce como “genovés” en el dialecto de los italianos que lo crearon, que fueron 5:

Esteban Baglietto

Alfredo Scarpatti

Santiago Sana

Juan Farenga

Teodoro Farenga

Todos ellos nacieron en la ciudad italiana de Génova, de la región de Liguria. En el dialecto genovés también se dice Zena o Xena.