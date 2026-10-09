Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Primera Nacional

Pablo De Muner contará con un regreso importante en Godoy Cruz para visitar a All Boys

Godoy Cruz visitará este lunes a las 19 a All Boys, por la fecha 33 del torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Nahuel Brunet tras cumplir la dos fechas de suspensión  volverá a ser titular en Godoy Cruz ante All Boys.

Nahuel Brunet tras cumplir la dos fechas de suspensión  volverá a ser titular en Godoy Cruz ante All Boys.

Foto: Pablo González/ Prensa Godoy Cruz

Godoy Cruz se prepara para disputar otro importante partido en el torneo de la Primera Nacional. Este lunes tendrá que visitar desde las 19 a All Boys, por la fecha 33 del certamen. El DT tombino, Pablo De Muner, podrá contar con Nahuel Brunet, quien retornará al lateral izquierdo tras cumplir las dos fechas de suspensión.

El resto del equipo sería el mismo equipo que viene de ganarle agónicamente a Los Andes en el Feliciano Gambarte.

Pablo De Muner está muy conforme con el rendimiento de sus jugadores.

Pablo De Muner está muy conforme con el rendimiento de sus jugadores.

La probable formación de Godoy Cruz para visitar a All Boys

La probable formación que diagrama el entrenador Pablo De Muner sería con estos once jugadores: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera y Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Felipe Cairus; Sebastián Martínez y Martín Pino.

Son cuatro los encuentros que le quedan al Tomba, que está a cinco puntos de Ferro. El Verdolaga juega este domingo contra Central Norte de Salta como visitante. Además, Deportivo Morón (el escolta) este domingo también se enfrenta a Estudiantes de Caseros como visitante.

El equipo dirigido por Pablo De Muner jugará ante All Boys, en Floresta, sabiendo los resultados del domingo.

El Expreso jugará este lunes con los resultados puestos. Mirará muy atento lo que pase un día antes. Los hinchas se ilusionan y los futbolistas también. Mientras las matemáticas den, Godoy Cruz dará pelea.

Las cuatro finales que le quedan a Godoy Cruz en la Primera Nacional

  • vs All Boys - lunes 12 de octubre, 19 horas - (de visitante) en Floresta - Fecha 33
  • vs Estudiantes de Caseros - sábado 17 de octubre - (L) en el Feliciano Gambarte - Fecha 34
  • vs Mitre de Santiago del Estero - sábado 24 de octubre - (V) en el Estadio Doctores José y Antonio Castiglione - Fecha 35
  • vs Almirante Brown - sábado 31 de octubre - (L) en el Feliciano Gambarte - Fecha 36

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas