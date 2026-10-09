Pablo De Muner contará con un regreso importante en Godoy Cruz para visitar a All Boys

Son cuatro los encuentros que le quedan al Tomba, que está a cinco puntos de Ferro. El Verdolaga juega este domingo contra Central Norte de Salta como visitante. Además, Deportivo Morón (el escolta) este domingo también se enfrenta a Estudiantes de Caseros como visitante.

El equipo dirigido por Pablo De Muner jugará ante All Boys, en Floresta, sabiendo los resultados del domingo.

El Expreso jugará este lunes con los resultados puestos. Mirará muy atento lo que pase un día antes. Los hinchas se ilusionan y los futbolistas también. Mientras las matemáticas den, Godoy Cruz dará pelea.

Las cuatro finales que le quedan a Godoy Cruz en la Primera Nacional