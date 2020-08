El defensor Matías Vera tenía puesta la camiseta de Lanús. Fue en el debut en primera división ante Aldosivi.

Omar Romero

Compartí Share on whatsapp





Copiado! Share on copy

El defensor Matías Fernando Vera, el nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima, está muy ilusionado con su incorporación al equipo de Diego Raúl Pozo.

Te puede interesar: El tremendo mensaje de Puyol tras la decisión de Messi

El jugador que proviene de Lanús y tuvo su debut en primera ante Aldosivi, estuvo a préstamo en Barracas Central, donde no tuvo la oportunidad de jugar.

El futbolista habló con Ovación sobre su llegada al Blanquinegro: "Estoy muy contento por la posibilidad de jugar en Gimnasia y Esgrima. Estoy buscando tener más minutos de fútbol. Es una gran chance la que se me presenta en un equipo que pretende ascender".

Te puede interesar: Messi se va del Barcelona: lo comunicó por burofax

Con respecto a su llegada al club reconoció: "Me interesó la propuesta de Gimnasia y Esgrima, me han hablado muy bien del club. El equipo estaba peleando por clasificar al reducido para jugar por un lugar en el ascenso, además necesitaba cambiar el aire de Buenos Aires".

"Me gusta pasar mucho al ataque y una de mis características es la velocidad", contó.

Por último dijo: "Mi familia me apoyó en la decisión. Mi hermano Lucas, que lleva varios años en el fútbol me dio muchos consejos y me dijo que aproveche esta oportunidad".

Matías Vera está con su hermano Lucas, que le dio muchos consejos.

Te puede interesar: La cláusula que ejecutará Messi y los problemas que podrían surgir