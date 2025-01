Néstor Mosiuk es el constructor del Pacífico de General Alvear que jugará la final del Torneo Regional Amateur

La opinión de Néstor Mosiuk de Sportivo Desamparados

Con respecto al choque con Sportivo Desamparados, aseguró: "Tenemos mucha ilusión, vamos a enfrentar un equipo que es muy duro. Los hinchas han apoyado mucho , ha vuelto la pasión como hace mucho no se veía en General Alvear. Será una llave dura donde intentaremos superarlos para jugar la final por el ascenso".

"En mi equipo el que no corre no juega, es así, siempre me adaptado a los jugadores que he tenido en los equipos que me ha tocado dirigir. La consigna que tengo es que seamos un equipo muy ordenado, tenemos que ser solidarios con el grupo, dejar todo hasta el final", aseguró Néstor Mosiuk.

"Este momento me agarra en una etapa final de mi carrera, no quería dirigir más y me convencieron. No tengo mucho tiempo por mis asuntos laborales", reconoció Néstor Mosiuk.