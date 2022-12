"Lautaro va a ser clave en el Mundial. A mí me pasó en los Juegos Olímpicos. No la metía, no me salía una, y en la semifinal con Brasil metí dos, de la nada... De la nada, decís ¿cómo hice? Como delantero, cuánto más pensás en hacer goles, peor es. Es mi experiencia: yo, cuando me obsesionaba, era un desastre", expresó el Kun Agüero en declaraciones a ESPN.

kun-aguero1.jpg El Kun Agüero salió a respaldar a Lautaro Martínez, quien no ha podido convertir en el Mundial Qatar 2022.

Y agregó: "Si le toca jugar y piensa que él no va a hacer el gol, que lo va a hacer otro, te aseguro que le va a quedar ahí y es empujarla".

Lautaro Martínez es el segundo goleador del equipo que comanda el entrenador Lionel Scaloni y comenzó la Copa del Mundo como titular, pero desde el encuentro con Polonia fue reemplazado por Julián Álvarez, quien convirtió dos tantos entre los dos partidos.

El sábado, en el triunfo por 2 a 1 sobre Australia, el Lautaro Martínez saltó al campo de juego a los 26 minutos del segundo tiempo y tuvo varias situaciones para convertir, pero no tuvo puntería y se lo vio notablemente afectado por la falta de gol.

lautaro-martinez.jpg Lautaro Martínez busca su primera conquista en el Mundial Qatar 2022.

Lautaro Martínez y la postura de Lionel Scaloni en el Mundial Qatar 2022

Consultado en conferencia de prensa por el rendimiento de Julián Álvarez, el propio Lionel Scaloni aprovechó para apoyar al atacante del Inter de Italia, Lautaro Martínez.

"Los delanteros están para eso y lo hizo muy bien. Pero no quiero dejar de decir que Lautaro nos salvó un montón de veces. No me gustaría entrar en el detalle de analizar a Julián porque sería injusto con todo lo que nos ha dado Lautaro y lo que nos dará, porque la va a meter de nuevo", remarcó el director técnico de la Selección argentina.