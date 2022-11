►TE PUEDE INTERESAR: Selección argentina vs. Polonia, por el Mundial Qatar 2022: día y hora del partido

"Como siempre. Estamos acá, hace años, seguimos peleando, luchando, intentamos siempre dar todo, hoy se volvió a dar y creo que es una tranquilidad para todos", dijo el jugador de la Juventus de Italia.

Ángel Di María y el mal trago ante Arabia Saudita

Por último, se refirió a la dura derrota de Argentina ante los árabes. "No fue presión, no se dio como esperábamos el partido, tuvimos posibilidades, fueron en offside y no se dio por eso, pero hoy hicimos un gran partido contra un gran rival. Sabíamos que iba a ser duro, no iba a ser fácil y no íbamos a poder ganar por muchos goles pero se dio espectacular y eso es lo más importante", admitió.

