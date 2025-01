Matías Villarreal ya se sumó al Deportivo Maipú: "Gestionar la cabeza del futbolista sin mentirle es lo mejor para tener un grupo sano"

La familia: "A mi señora le gusta la provincia y estamos muy contentos, es crucial su apoyo en todo lo que hago, no solo en el fútbol, y también claramente mi familia, mi vieja, mis hermanos, que tanto me han acompañado en mi carrera. Lo dije también estando en su momento en Gimnasia. Es muy difícil para un jugador de fútbol sentirse completo desde todas las aristas, y bueno, yo tengo el privilegio de poder sentirme de esa manera y esperemos que después repercuta en el rendimiento".

A Juan (Juan Manuel Sara) lo conozco como ayudante de campo, esta es la primera experiencia con él como DT, pero destaco a la persona por sobre todas las cosas, sé lo buena gente que es, y a mí personalmente su manera de entrenar me identifica y ahora me sorprendió de alguna manera para bien.

Sus inicios en Independiente Rivadavia: "Me falta pasar por Godoy Cruz y ya estuve en todos los equipos de la provincia. Estoy agradecido con Independiente por haberme formado, después pasé por Gimnasia, y ahora estoy en Maipú".

Matías Villarreal Deportivo Maipú (1)-.jpg Foto: Prensa Deportivo Maipú

Su carrera: "Traigo un cierto bagaje en la espalda, por edad y un montón de cosas que cada año uno va sumando y se siente un poco más sabio. Trato de mantenerme vigente, creo que aún lo estoy, y de ser lo más profesional posible".

Casi toda mi carrera la transité como volante central. En su momento, cuando estuve con Berti (Alfredo) en Independiente, fui volante por derecha, con Fausto Montero de 5, jugaba Lauti Di Santo y Mauro Ceruti era volante por afuera. Después en Aldosivi me utilizaron como volante interno derecho.

Fernando Gago: "Lo tuve en Aldosivi y en un DT muy exigente con el peso y está bien, te obliga a que te tomes la carrera con más profesionalismo. Él venía de Europa, de tener a Luis Enrique, Mourinho, y pasar por técnicos como Heinze, que creo que fue el que más le incentivó esa parte física. Después lo más lindo era cuando las cosas no salían y él se ponía a juar para que el ejercicio fluyera, sinceramente era una locura. Transmitía cosas que a mí me gustaban, además en mi puesto".

Matias-Villarreal-Estudiantes

¿Un plantel saca a un técnico?: "No siempre he tenido la mejor relación con los entrenadores, pero siempre he sido muy respetuoso de las decisiones. Claramente no todas las cabezas son iguales, son 30 tipos distintos y el futbolista de alguna manera vive con cierto egocentrismo. Tiene que ser egoísta en ciertos momentos y aunque algunos lo toman por demás, tenés que entender que es parte de la profesión. A mí no me tocó tener un plantel en el cual me haya pasado, pero no te quiero mentir tampoco. Si ha pasado en algún plantel, puede ser, pero nunca presencié una situación así"

El fútbol argentino es súper competitivo. Yo tuve la suerte de estar en Paraguay, en Primera, y ahí te das cuenta que la Primera Nacional es súper competitiva. Acá asciende Riestra y le gana a River o le empata a Boca.

Su relación con los hinchas: "Tanto en Independiente como en Gimnasia siempre me han tratado muy bien, con respeto. Después siempre está la persona que no entiende, pero bueno, uno siendo futbolista tiene que entenderlo. Este año fui a la cancha con Estudiantes de Buenos Aires, otro equipo que quiero muchísimo, y la gente me trató excelente".

Matías Villarreal Gimnasia y Esgrima.jpg

Su paso por Gimnasia: "Empezamos mal, quedando afuera en Copa Argentina con Independiente Rivadavia, se fue Pozo (Diego), vino Luca Marcogiuseppe y el equipo fluyó. Yo siempre digo lo mismo porque mucha gente se olvida y le pega a Diego (Pozo). Él no es mi amigo, pero cada vez que lo veo lo saludo con respeto porque me trajo al club y armó ese plantel. Siempre le doy las gracias".

Escuchá la nota completa a Matías Villarreal en Ovación 90

aaNota Villareal - Ovacion - 301224.mp3

El ascenso que se escapó al Lobo en 2022: "Nos encontramos con un Estudiante fuertísimo. Muchos le achacaron al presidente porque dijo que no estábamos preparados, pero Fernando Porreta nunca va a decir 'este partido no lo ganemos,'. Cuando estás ahí todos quieren ascender y Fernando es supercompetitivo. Ese año se hizo un grandísimo torneo. No sé si hubo algún equipo que jugara mejor que ese Gimnasia".

Cuando llega un entrenador, en la primera semana te das cuenta si es de buena madera y no te va a mentir. El futbolista hoy llega y se pone a ver si ya marcó la cancha y va viendo si es vago. Con el Profe lo mismo, es un eslabón fundamental de un cuerpo técnico.

Independiente Rivadavia en Primera: "No es lo mismo Independiente Rivadavia que otros clubes. Por una cuestión que tiene a Daniel (Vila) y porque además tiene un flujo de dinero mucho mayor para hacer obras y preparar al club para dar el salto y estar en la máxima categoría del fútbol campeón del mundo. Lo lógico sería prepararte para después dar el salto y veo que los equipos de Mendoza como Maipú y Gimnasia hoy están creciendo en ese sentido".

Matías Villarreal fue suspendido por tres fechas en la Lepra.

Su evolución: "Ya estoy grande, si mal no recuerdo tenía 14 años cuando arribé a Independiente, venía de Guaymallén y me trajo Griffa (Bernardo). Ahora tengo 32 y estoy más viejo, pero seguramente un poco más sabio y eso después lo plasmás en la cancha. Antes era intenso, me pasaba de rosca, y con los años la experiencia te va llevando a que tu juego vaya cambiando. Y sos después el que empieza a dar consejos o alguna indicación. Soy un poco insoportable, pero bien, me gusta mucho el fútbol, la táctica, y eso me lo inculcó mucho Diego Martínez".

Ser capitán: "Implica un poco más de responsabilidad porque sos es el nexo entre tus compañeros, el entrenador y la dirigencia. En lo personal no es algo que me llame la atención y preferiría que sea una elección de mis compañeros. Si me toca hacerlo no tengo problema, pero no es algo que me vuelva loco".

Si vos al futbolista no le mentís como entrenador y gestionás la cabeza del jugador diciendo la verdad, vas a estar mucho más cerca de que te crea. Porque tampoco somos tontos y uno se da cuenta cuando le mienten. Gestionar la cabeza del futbolista sin mentirle es lo mejor que podés hacer para tener un grupo sano y que el futbolista entienda que si no juega uno y juega otro es porque es lo mejor para el equipo.

Su recuerdo de Independiente Rivadavia, con Alfredo Berti

"Ese fue mi último año y nos salvamos una o dos fechas antes. Se va Martín (Astudillo), llega él y da un volantazo gigante porque sacó a jugadores con mucho peso. Él es bielsista y tiene una manera de comunicar, de ir al hueso, con mucho respeto y poniendo el equipo ante cualquier cosa".

"Hizo modificaciones importantes e hicimos un campañón terrible. Pero después te ponés a pensar los nombres de ese equipo y están en primera o hicieron una gran carrera. Es un gran entrenador, muy sincero y eso el futbolista lo valora mucho.".