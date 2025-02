Matías Villarreal tiene mucha ilusión por el gran inicio del Deportivo Maipú

"Si seguimos de esta manera seremos un equipo insorportable para los rivales que enfrentemos", agregó el ex jugador de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima.

Sobre su dolencia, Villarreal afirmó: "Es una lesión muscular en el posterior de la pierna derecha. En los próximos días seguramente veremos con los estudios si tenemos algún problema".

Matías Villarreal habló de la etapa que vive en el Deportivo Maipú

Matías Villarreal se siente muy contento de poder jugar en el Deportivo Maipú. Sobre esta etapa que está viviendo afirmó: "Estoy feliz de la decisión que tomé, estoy agradecido al club por abrirme las puertas, hace tiempo que querían que viniera a jugar y este año se pudo dar".

"La verdad que estoy contento de poder jugar en Mendoza, donde siempre me han tratado muy bien y me siento feliz de hacer lo que me gusta; además estoy con mi familia", reconoció el volante.

Deportivo Maipú tiene el puntaje ideal y es líder

Deportivo Maipú es el líder de la Zona A con seis puntos. Al equipo de Juan Manuel Sara en sus dos presentaciones no le han marcado goles.