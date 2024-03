Mascherano reveló sus charlas con Messi y Di María respecto a los Juegos Olímpicos

javier-mascherano-seleccion-argentina sub 23.jpg Javier Mascherano reveló que Lionel Messi podría estar en París 2024, pero Di María no

Respecto a la posibilidad de que Ángel Di María esté en París 2024, fue tajante: "Con Ángel también hablé y me ratificó que agradecía, pero que no tiene intenciones de ir a los Juegos. Lo hemos descartado. Ya tuvo la oportunidad y fue muy noble lo que me comentó: quiere dejarle vivir a otro chico esa experiencia”.

La Selección argentina Sub 23 competirá en los Juegos Olímpicos París 2024 del 26 de julio al 11 de agosto, mientras que la Selección mayor jugará la Copa América en Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio.

Mascherano en TyC Sports

Javier Mascherano y los Juegos Olímpicos

Javier Mascherano es el único deportista argentino que ganó dos medallas de oro olímpicas ya que integró los equipos campeones en Atenas 2004 (como Sub 23) y Beijing 2008 (mayor invitado).

1965.jpg Mascherano y Messi en su época de compañeros de la Selección

En este último torneo fue compañero de Messi y Di María, quienes en 2022 consiguieron en Qatar el título que junto a Masche no pudieron alcanzar en el Mundial 2014.